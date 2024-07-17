  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Musk'tan Trump'a 45 milyon dolar bağışta bulunacağına dair iddia: Dev bağış

Türkiye-İran sınırında büyük tehlike! Yerin altı kazılmaya başlandı

İSKİ’de fatura üzerinden büyük vurgun

Fenerbahçe'de transfer için para kalmadı! Büyük tehlike kapıda: İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’yi getirdiği son nokta!

Fenerbahçe yıldız ismi verip Mourinho'nun istediği golcüyü alıyor! Acun Ilıcalı özel jetiyle getirecek

Uygunsuz görüntüleri çıktığı iddia edilen Mustafa Sarıgül, Atatürk'ü arkasına alarak sessizliğini bozdu

Kanalizasyon patladı! Dayakçı Sinan Ateş FETÖ ile kardeş

Merih Demiral için ayağa kalkan ikiyüzlü UEFA bakalım şimdi ne yapacak? Dünya bu kararı merak ediyor! Büyük rezillik yaşatmışlardı…

Türkiye ile İtalya arasında önemli anlaşma

Fenerbahçe'den flaş karar! O karar değiştirildi! Tamı tamına 30 milyon euro hem de...
Sosyal Medya Ekrem Başkan’dan bir ilk! Sürücüsüz İETT yapmışlar
Sosyal Medya

Ekrem Başkan’dan bir ilk! Sürücüsüz İETT yapmışlar

Yeniakit Publisher
2024-07-17 15:20:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez sosyal medyada yeni bir ilkle gündeme geldi. Çekici arkasında sanayiye götürülen İETT otobüsü, şoförü tarafından "sürücüsüz" olarak videoya alındı ve bu görüntüler sosyal medyada viral oldu. İETT'nin bu yeni krizi, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde İETT'ye ait otobüslerin sıkça bozulması, yanması ve yolda kalması sık sık gündeme gelirken, bu kez sürücüsüz giden bir otobüs sosyal medyada alay konusu oldu. İETT şoförünün, çekici arkasında sanayiye götürülen otobüsü "sürücüsüz" diyerek videoya alması sosyal medyada viral hale geldi. Bu olay, İETT'nin yaşadığı sıkıntıları ve yönetimsel sorunları tekrar gündeme taşıdı.

İmamoğlu'ndan Caferilere büyük ayıp! Otobüsü bile çok görüyor!
İmamoğlu'ndan Caferilere büyük ayıp! Otobüsü bile çok görüyor!

Gündem

İmamoğlu'ndan Caferilere büyük ayıp! Otobüsü bile çok görüyor!

Belediye başkanı değil, tefeci! İmamoğlu paradan para kazanmaya başladı!
Belediye başkanı değil, tefeci! İmamoğlu paradan para kazanmaya başladı!

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediye başkanı değil, tefeci! İmamoğlu paradan para kazanmaya başladı!

İmamoğlu'ndan öğrenci indirimine sınırlama! İstanbulkart indirim oranı yüzde 10'a düştü
İmamoğlu'ndan öğrenci indirimine sınırlama! İstanbulkart indirim oranı yüzde 10'a düştü

Gündem

İmamoğlu'ndan öğrenci indirimine sınırlama! İstanbulkart indirim oranı yüzde 10'a düştü

İmamoğlu darbecileri de savunacak da şimdilik cesaret edemiyor!
İmamoğlu darbecileri de savunacak da şimdilik cesaret edemiyor!

Siyaset

İmamoğlu darbecileri de savunacak da şimdilik cesaret edemiyor!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan çileden çıkartacak karar! Yüzde 100'e yakın zam yaptı
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan çileden çıkartacak karar! Yüzde 100'e yakın zam yaptı

Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan çileden çıkartacak karar! Yüzde 100'e yakın zam yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23