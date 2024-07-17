Ekrem Başkan’dan bir ilk! Sürücüsüz İETT yapmışlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez sosyal medyada yeni bir ilkle gündeme geldi. Çekici arkasında sanayiye götürülen İETT otobüsü, şoförü tarafından "sürücüsüz" olarak videoya alındı ve bu görüntüler sosyal medyada viral oldu. İETT'nin bu yeni krizi, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.