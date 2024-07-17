Ekrem Başkan’dan bir ilk! Sürücüsüz İETT yapmışlar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez sosyal medyada yeni bir ilkle gündeme geldi. Çekici arkasında sanayiye götürülen İETT otobüsü, şoförü tarafından "sürücüsüz" olarak videoya alındı ve bu görüntüler sosyal medyada viral oldu. İETT'nin bu yeni krizi, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.
CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde İETT'ye ait otobüslerin sıkça bozulması, yanması ve yolda kalması sık sık gündeme gelirken, bu kez sürücüsüz giden bir otobüs sosyal medyada alay konusu oldu. İETT şoförünün, çekici arkasında sanayiye götürülen otobüsü "sürücüsüz" diyerek videoya alması sosyal medyada viral hale geldi. Bu olay, İETT'nin yaşadığı sıkıntıları ve yönetimsel sorunları tekrar gündeme taşıdı.