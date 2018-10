Ekranlardan dehşet akıyor! Gasp şüphelilerinde çukur dövmesi

yeniakit.com.tr Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 çocuğun bıçak zoruyla cep telefonu, para ve kişisel eşyalarını zorla alan S.B.(15), B.S.(17) ve Ö.A.(14) isimli 3 çocuğu yakaladı. Çocukların birisinin boynunda 'Çukur' dizisinde oynayan karakterlerde bulunan dövme, diğerinin de aynı dövmenin şeklinin basılı olduğu tişört giymesi dikkat çekti.

Suça sembol oldu

Ülkemizde toplum yapısını alt üst eden televizyon dizileri artık suçlara sembol olacak işaretleride belirliyor. Toplum yapısına dinamit döşemekten başka hiçbir faydası olmayan bu televizyon dizilerinde cinsel içerikler, şiddet, gasp, tecavüz olayları, oluşturulan karakterler ile çocuklarımızın gençlerimiz bilinçaltına adeta pompalanıyor.

RTÜK engel olamıyor

Son dönemlerde özel bir televizyon kanalının ‘Çukur’undan çıkıp topluma yayılan dizi ülkemizin yeni belası oldu. Psikolojisi düzgün bir bireyin kaleminden çıkması mümkün olamayan senaryosu ile adeta şiddet ve her türlü gayriresmi olayı içinde barındırarak sevimli hale getiren Çukur dizisi son dönemde artan suç olaylarının tamamında karşımıza çıkıyor. İki ok arasına yerleştirilen 3 noktalı sembolü gasp, haraç, kadın ticareti ve şiddeti içinde barından her yerde karşılaşmak mümkün oldu. RTÜK’ün bu konuda alacağı önlemler ise merak konusu.