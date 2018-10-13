0553 313 94 23

Ekranlardan dehşet akıyor! Gasp şüphelilerinde çukur dövmesi

Eskişehir'de, yaşı küçük 3 şüpheli, 6 çocuğun cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddiasıyla polis tarafından yakalandı. Son dönemlerde suç batağının sembolü haline gelen Çukur dizisindeki dövme yakalanan çocuklardan birinin vücudunda diğerinin ise giydiği tişörtte görüldü.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:47
Ekranlardan dehşet akıyor! Gasp şüphelilerinde çukur dövmesi

 yeniakit.com.tr  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 çocuğun bıçak zoruyla cep telefonu, para ve kişisel eşyalarını zorla alan S.B.(15), B.S.(17) ve Ö.A.(14) isimli 3 çocuğu yakaladı. Çocukların birisinin boynunda 'Çukur' dizisinde oynayan karakterlerde bulunan dövme, diğerinin de aynı dövmenin şeklinin basılı olduğu tişört giymesi dikkat çekti.

Suça sembol oldu

Ülkemizde toplum yapısını alt üst eden televizyon dizileri artık suçlara sembol olacak işaretleride belirliyor. Toplum yapısına dinamit döşemekten başka hiçbir faydası olmayan bu televizyon dizilerinde cinsel içerikler, şiddet, gasp, tecavüz olayları, oluşturulan karakterler ile çocuklarımızın gençlerimiz bilinçaltına adeta pompalanıyor.

RTÜK engel olamıyor

Son dönemlerde özel bir televizyon kanalının ‘Çukur’undan çıkıp topluma yayılan dizi ülkemizin yeni belası oldu. Psikolojisi düzgün bir bireyin kaleminden çıkması mümkün olamayan senaryosu ile adeta şiddet ve her türlü gayriresmi olayı içinde barındırarak sevimli hale getiren Çukur dizisi son dönemde artan suç olaylarının tamamında karşımıza çıkıyor. İki ok arasına yerleştirilen 3 noktalı sembolü gasp, haraç, kadın ticareti ve şiddeti içinde barından her yerde karşılaşmak mümkün oldu. RTÜK’ün bu konuda alacağı önlemler ise merak konusu.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:47
  1. çukur dizisi
  2. çukur dövme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın acı günü
    1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın acı..
    2. Doğu Perinçek: Türk yargısı, Brunson’ı..
    3. Gebelik döneminde yaşanan mide..
    4. Instagram'dan yenilik!
    5. İbrahim Kalın'ın acı günü! Son..
    6. Mutfakta geçirdiğiniz zamanla ilgili..
    7. İBB Meclisi karar aldı: Eren Bülbül'ün..
    8. Odunlukta çıkan yangın, bitişikteki..
    9. Evde yoğurt kıvamı tutturmak
    10. İBB Spor Kulübü Voleybol Takımı Efeler..
    11. "Slime" tehlike saçıyor
    12. Süet ayakkabınızla yağmura çamura..
    13. Alev topuna dönen minibüsten son anda..
    14. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı ortaya..
    15. Zeytin küflenmeden nasıl saklanır?
    16. Ekranlardan dehşet akıyor! Gasp..
    17. Çocuğun unuttu, hayatının şokunu yaşadı!
    18. Uzun yaşam için 3 önemli alışkanlık
    19. Annelik kadının genlerinde..
    20. Yanığa 5 bitkisel çare
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!