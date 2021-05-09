  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!
Kamuda 'zam' maratonu! Kritik süreç başlıyor
Fas’tan İsrail’e sert tepki
Macron'dan Türkiye adımı!
Medya Ekranlarda Mehmet Ali Erbil İşkencesi! Mübarek günde ‘rezalet çıkarma’ çabası
Medya

Ekranlarda Mehmet Ali Erbil İşkencesi! Mübarek günde ‘rezalet çıkarma’ çabası

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sunucu Mehmet Ali Erbil yeniden ekrana döndürme çabası hortladı. Erbil’in yıllardır ahlaksız görüntülere sahne olan Çarkıfelek isimli rezil programı Kurban Bayramı’nda yeniden sunacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 10:23:00 - 2021-05-09 11:12:31
Ekranlarda Mehmet Ali Erbil İşkencesi! Mübarek günde ‘rezalet çıkarma’ çabası

2018 yılında evinin banyosunda düşen ve kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Şimdilerde tedavisine evinde devam edilen skandalların adamı Erbil’i yeniden ekrana döndürme çabası hortladı.

Rezillik yaptıkça değere binen Erbil’in, Kurban Bayramı itibariyle yeniden ahlaksızlığın alenen teşhir edildiği Çarkıfelek yarışmasını sunacağı öğrenildi.

Dün akşam gazeteci Bilal Özcan'ın Instagram hesabından açtığı canlı yayınına katılan Mehmet Ali Erbil, "Bu yaz bir programla ekrana gelir misin?" sorusu üzerine "Birçok prodüktör arkadaşım istiyor. Kurban Bayram'ı gibi ve haftanın 1 ya da 2 günü Çarkıfelek'le nostalji yapabiliriz. Güzel olur, insanlar özledi. Hem yarışmayı hem beni özlediler" dedi.

Mübarek günde ‘rezalet çıkarma’ çabası

Sunduğu Çarkıfelek adlı sözde yarışması ve diper programlarda katılımcıların pantolununu indirmekten küfür etmeye, kızlara sarkıntılık etmekten müstehcen şakalara varana kadar her türlü rezalete imza atan Erbil’i hasta yatağından kaldırıp, Kurban Bayramı gibi kutsal bir günde yeniden ekranlara çıkartma projesi ‘kötü niyetli’ bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Erbil’in söz konusu programda eski skandal davranışlarını devam ettirip ettirmeyeceği merak edilirken, sosyal medyada duyarlı Müslümanlardan skandal girişime tepki geldi.

Şeyma Korkmaz kimdir, nerelidir? Şeyma Korkmaz hangi dizilerde oynadı? Barbaroslar dizi oyuncuları
Şeyma Korkmaz kimdir, nerelidir? Şeyma Korkmaz hangi dizilerde oynadı? Barbaroslar dizi oyuncuları

Biyografi

Şeyma Korkmaz kimdir, nerelidir? Şeyma Korkmaz hangi dizilerde oynadı? Barbaroslar dizi oyuncuları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

alper

pisliklerin ömrü uzuyur şerefsiz namusus ahlaksız geberin gitmedide halla pislik peşinde
  • Yanıtla

Murat gözükara

Düne kadar iyileşmek için dua isteyen m. Ali.... Bu halk sana betdua eder İnşallah.... Torunu yaşındakiler le sevgili olan... Beter ol.. Dillerin lal olsun... Zeten ayakta zor duruyon.. Bundan medet umanlar lanet olsun...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Mescid-i Aksa'ya saldırı sırasında Alparslan Kuytul'dan skandal benzetme!
Gündem

Mescid-i Aksa'ya saldırı sırasında Alparslan Kuytul'dan skandal benzetme!

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) 'itikaf' ibadetini provokasyona çevirecek kadar gözü dönen Alparslan Kuytul, serbest kaldığı g..
Sürenin dolmasına sayılı gün kala WhatsApp'tan flaş karar
Teknoloji

Sürenin dolmasına sayılı gün kala WhatsApp'tan flaş karar

Büyük tartışmalara neden olan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyordu. ABD merkezli şirketten y..
Katar Emiri Temim'den 'İsrail' mesajı: Her türlü rolü oynamaya hazır
Dünya

Katar Emiri Temim'den 'İsrail' mesajı: Her türlü rolü oynamaya hazır

Katar Emiri Şeyh Temim bin Sani, ülkesinin, İsrail'in saldırılarını durdurmak için her türlü role hazır olduklarını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay