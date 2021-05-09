Ekranlarda Mehmet Ali Erbil İşkencesi! Mübarek günde ‘rezalet çıkarma’ çabası

2018 yılında evinin banyosunda düşen ve kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Şimdilerde tedavisine evinde devam edilen skandalların adamı Erbil’i yeniden ekrana döndürme çabası hortladı.

Rezillik yaptıkça değere binen Erbil’in, Kurban Bayramı itibariyle yeniden ahlaksızlığın alenen teşhir edildiği Çarkıfelek yarışmasını sunacağı öğrenildi.

Dün akşam gazeteci Bilal Özcan'ın Instagram hesabından açtığı canlı yayınına katılan Mehmet Ali Erbil, "Bu yaz bir programla ekrana gelir misin?" sorusu üzerine "Birçok prodüktör arkadaşım istiyor. Kurban Bayram'ı gibi ve haftanın 1 ya da 2 günü Çarkıfelek'le nostalji yapabiliriz. Güzel olur, insanlar özledi. Hem yarışmayı hem beni özlediler" dedi.

Mübarek günde ‘rezalet çıkarma’ çabası

Sunduğu Çarkıfelek adlı sözde yarışması ve diper programlarda katılımcıların pantolununu indirmekten küfür etmeye, kızlara sarkıntılık etmekten müstehcen şakalara varana kadar her türlü rezalete imza atan Erbil’i hasta yatağından kaldırıp, Kurban Bayramı gibi kutsal bir günde yeniden ekranlara çıkartma projesi ‘kötü niyetli’ bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Erbil’in söz konusu programda eski skandal davranışlarını devam ettirip ettirmeyeceği merak edilirken, sosyal medyada duyarlı Müslümanlardan skandal girişime tepki geldi.