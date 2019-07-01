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Ekranlarda bal satıyordu! Yatak odasına girince şaşkına döndü

Medyada bal satışlarıyla ekrana çıkan Ekrem İncel’in villasına giren hırsızlar 1,5 milyon dolar çaldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:23
Ekranlarda bal satıyordu! Yatak odasına girince şaşkına döndü

Radyo ve televizyonlarda bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villası hırsızlar tarafından soyuldu. İncel, yaklaşık 1,5 milyon dolarının çalındığını söyledi.

Olay Büyükçekmece'de Ekrem İncel'in yaşadığı villada meydana geldi. İncel ve ailesi öğle saatlerinde villadan ayrıldı. İncel ve ailesi saat 21.00 sıralarında villaya döndüklerinden, bahçe kapısının açık olduğunu ve eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü.

Yatak odasını kontrol eden Ekrem İncel, dolap içinde bulunan çelik kasa ile çekmecelerde bulunan ziynet eşyalarının yerinde bulunmadığını fark etti. İncel,  durumu site güvenliğine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bir süre villada inceleme yaptı.

1.5 milyon dolarlık para ve ziynet eşya

Ailesiyle birlikte geçici olarak yaşadığı villada yaklaşık 1.5 milyon dolarlık para ve ziynet eşyası çalındığını söyleyen Ekrem İncel "Maddi ve manevi bir mağduriyetim var. Eşim ve çocuklarım manevi yönden zarar gördü. Saat 14.00 sıralarında burayı terk ettim."

"Emniyetimize güveniyorum"

İncel, "Saat 21.00'de döndüğümde evimin çeşitli yerlerinde kapıların kırık olduğunu, çelik kasamın ve evin çeşitli yerlerinde bulunan paralar ile ziynet eşyalarının çalındığını gördüm. Sonrasında hem sitenin sözde güvenliğine hem de polise haber verdim. Emniyet güçlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyorlar. Önce Allah'a daha sonra emniyetimize güveniyorum" dedi.

"Hırsızların uğrak yeri haline gelmiş"

Ekrem İncel, "Her evde her sokakta bir hırsızlık olayı yaşanmış. Para çalınıyor, ziynet eşyaları çalınıyor. Hırsızların uğrak yeri haline gelmiş. Biz buranın bir site olup olmadığını bilmiyoruz. Buranın bir mahalle olup olmadığını bilmiyoruz. Resmi olarak burasının bir mahalle olduğu ve bir site yönetiminin olduğu söyleniyor. Site yönetimi her ay bizden haraç alır gibi bir bedel alıyor. İnsanların ev taksiti olarak ödediği kredi miktarı kadar aidat ödüyoruz" dedi.

"Hırsızlığı site yönetimi görmüyor"

İncel, "Ama gelin görün ki burada olan bir hırsızlığı site yönetimi görmüyor. Sitedeki güvenlik görevlileri hiçbir şekilde duyarlı değil. Biz geçici olarak burada yaşıyoruz. Böyle bir hırsızlık oldu. İnşallah başka bir site sakini ve mahalle sakini yaşamaz" açıklamasında bulundu. 

Öte yandan hırsızların soygun için villaya geldiği otomobilin görüntüsü bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Polissoygunu gerçekleştirilen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:23
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