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Medya Ekranlara geri dönüyor! Buket Aydın yeni projesini duyurdu
Medya

Ekranlara geri dönüyor! Buket Aydın yeni projesini duyurdu

Kanal D Ana Haber Bülteni eski sunucusu Buket Aydın, Haber Global ekranlarında yayınlanacak "Buket Aydın ile Koltuk” ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 23:18:00 -
Ekranlara geri dönüyor! Buket Aydın yeni projesini duyurdu

Kanal D'den ayrılan sunucu Buket Aydın, Haber Global ekranlarında yepyeni bir programa hazırlanıyor.

Kanal D Ana Haber Bülteni eski sunucusu Buket Aydın, ekranlara geri dönme kararı aldı.

Yeni bir sözleşmeye imza atan Aydın, Haber Global ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

"Buket Aydın ile Koltuk” 

Ünlü sunucunun programının ismi ise "Buket Aydın ile Koltuk” olacak.

Yeni işi için açıklama yapan Aydın, “Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum” ifadesini kullandı.

 

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