Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım, AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını uçakta takip etti.16 Eylül 2019 Pazartesi 13:08
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kanada seyahati sırasında ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Davutoğlu'nun açıklamasını takip etti
Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Kanada'ya giden ve burada Montreal Türk Kültür Merkezi'nde bir konuşma yapan Yıldırım, yolculuk sırasında AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını takip ederken görüntülendi.
İşte uçakta çekilen o fotoğraf;
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