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Gündem Ekranda göremeyince… Canlı yayında Erdoğan'dan rejiye uyarı
Gündem

Ekranda göremeyince… Canlı yayında Erdoğan'dan rejiye uyarı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekranda gösterilmesi gereken belgelerin olmadığını görünce rejiyi uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 17:19:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu.

27 Mayıs darbesiyle birlikte idam edilen Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu anan Erdoğan, "27 Mayıs'tan beri Yassıada demokrasi kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti. Eser ve hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman vesayetin, kimi zaman emperyalizmin sözcülüğünü yapan medya aracılığıyla tehdit edildi. Merhum Menderes'in idam sehpasındaki içimizi kanatan fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu." dedi.

Rejiyi uyardı

Konuşmasının bir bölümünde ekranda belgelerin belirmesini bekleyen Erdoğan, bu noktada rejiye seslendi. "Belge, belge" diyerek ekrana istediği görüntülerin yansıtılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine kaldığı yerden devam etti.

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