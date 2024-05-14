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Eğitim EKPSS sonuçları tarihi 2024... 2024 EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

EKPSS sonuçları tarihi 2024... 2024 EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2024-05-14 10:26:00 - 2024-05-14 10:30:23
EKPSS sonuçları tarihi 2024... 2024 EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda adaylar, 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testlerine girdi. Binlerce aday şimdi ise, EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.

2024 EKPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Adayların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu. Mayıs ayında açıklanacağı duyurulan sonuçlar için ÖSYM ekranı ile EKPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusuna çevrildi. Bu yıl sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin aday katıldı.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçların öncesinde adaylar, 06-21 Mayıs tarihlerinde kura başvurularını gerçekleştirecek. Kura çekilişi ise Haziran ayında tamamlanacak. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

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