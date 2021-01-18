Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri için alımlar tüm hızıyla devam ediyor. Tercihler 13 Ocak tarihinde başlamış olup 19 Ocak tarihinde tamamlanacak. İşlemlerini tamamlayanlar ise EKPSS tercihlerine ilişkin araştırmalara başladı. ÖSYM, AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifre bilgileri kullanılarak bireysel olarak yapılan olan tercih işlemlerinden sonra sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

ÖSYM tarafından uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih işlemleri 13 Ocak tarihinde başladı ve 19 Ocak tarihinde sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020 tarihinde tamamlandı ve sonuçlar 17 Aralık 2020 tarihinde duyurulmuştu. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

EKPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

EKPSS sonuçları için ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.