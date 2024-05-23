EKPSS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Nisan'da yapılan 2024-EKPSS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Medya
“Arapça Kur’an dilidir, halk incinir” demişti! CHP’nin ağır sınavı asıl şimdi başlıyor! Bakalım neler olacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO