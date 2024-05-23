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Gündem EKPSS sonuçları açıklandı
Gündem

EKPSS sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 15:46:00 -
EKPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Nisan'da yapılan 2024-EKPSS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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