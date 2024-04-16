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Eğitim EKPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Eğitim

EKPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 17:30:00 -
EKPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 28 Nisan’da yapılacak 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 28 Nisan’da yapılacak 2024-EKPSS’ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

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