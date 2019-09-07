EKPSS ne zaman? 2020 EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor

Engelli vatandaşların başvuruda bulunmak istediği 2020 EKPSS ne zaman? KPSS 2020 tarihleri ön lisans, lisans, lise/ortaöğretim ile 2020 EKPSS ne zaman? soruları binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta. Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2020 yılında yapılacak olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS Başvuru tarihi ve sınav tarihi konusunda resmi bir açıklama gelmese de EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını Şubat ayı içerisinde yapabilecekler. Sonuçlar ise Mayıs ayında açıklanacak. 2020 KPSS sınavı ne zaman?

ÖSYM 2020 EKPSS ne zaman yapılacak?

Milyonlarca ortaöğretim-lise, önlisans ve lisans mezunu aday, 2020 yılında KPSS 'ye girecek. Lisans KPSS için başvurular her yıl Mayıs ayında başlıyor. Mayıs alında alınan başvuru sonrası lisans KPSS Temmuz ayında yapılacak. Ama ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığını için kesin ve net bir tarih yok. Tarihler belli olunca haberimiz güncellenecektir.

2020 KPSS sınavı ne zaman?

2020 yılında yapılacak ve ön lisans mezunu adayların gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı 'nın ise yılın sonuna doğru yapılması bekleniyor. Başvuruların Ağustos 2020 sonunda başlaması ve sınavın Kasım ayında yapılması bekleniyor. EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını Şubat ayı içerisinde yapabilecekler.

Sonuçlar ise Mayıs ayında açıklanacak. Kura için başvuru tarihi ise Mayıs ayındadır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sınav sonuçları açıklanacaktır.

EKPSS sınavına kimler başvuruda bulunur?

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS); ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. Engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir. EKPSS Sınavında adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru sorulup 60 dakika süre veriliyor. KPSS başvuruları nereden yapılacak? ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler.

EKPSS konuları ve EKPSS sınav soru sayısı

Genel yetenek testi soru sayısı

1) Türkçe 15

2) Matematik 15

Genel Kültür testi soru sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

4) Türkiye Coğrafyası 5

5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6.