2 bin 927 engelli memur atamasının ne zaman gerçekleşeceği, güncel bir tarihin belirlenip belirlenmediği merak konusu. Peki, engelli memur ataması hangi gün yapılacak?

EKPSS nedir?

EKPSS, 'Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı' kısaltmasıdır. Bu sınav ile engelli bireyler eğitim durumlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilir. Bu sınav ÖSYM tarafından düzenlenir.

EKPSS atamaları son dakika: kura çekimi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından 2 bin 927 engelli memur atamasının gerçekleşeceğinin müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını da 8 Şubat'ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız” dedi. Ancak kura çekimi 8 Şubat’ta yapılmadı ve ileri tarihe ertelendi. Konu hakkında ise açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” denildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.