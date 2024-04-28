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Eğitim EKPSS 2024 soruları ve cevapları ÖSYM! 2024 EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı
Eğitim

EKPSS 2024 soruları ve cevapları ÖSYM! 2024 EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 13:38:00 -
EKPSS 2024 soruları ve cevapları ÖSYM! 2024 EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı

ÖSYM EKPSS 2024 soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 28 Nisan’da gerçekleştirilen sınavın sona ermesinin ardından ÖSYM’den sorulara ve cevaplara ilişkin açıklama geldi. EKPSS 2024 soruları ve cevap anahtarı ÖSYM AİS sayfası üzerinden yayınlandı. İşte sorulara ilişkin tüm detaylar…

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle: 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Nisan 2024 tarihinde saat 12.20'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Soruların yüzde 10'lık kısmını herkese açık olarak yayınlayan kurum, tamamını ise sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak paylaştı.

 

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