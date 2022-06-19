Ekosistem yönetiminin önemi artıyor

Dünya Ekonomik Forumu 2022 Yıllık Toplantısı’nda konuşan Alper, ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Dijital platformlar ve Pazar yerleri adil ticaretin gelişmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Pazar yerleri sayesinde yerel üreticiler tüm dünyadaki müşterilerine ulaşma imkânı elde ediyor, bu da adil ticaretin önemli bir unsuru. Artık dünyada inovasyon ve fikir son derece önemli. Doğru bir fikrin finansman bulabilmesi artık eski dönemlere göre çok daha kolay. Bu sayede bilgi transferi yapmak, pazara erişmek mümkün. Özgür ve adil ticareti bu şekilde de destekleyebiliriz. Özel sektörün önceliklendirmesi gereken konulardan biri de bu olmalıdır. Bu iş birliğini ve iş yapış şeklini sadece iş dünyasına değil tedarik zincirine de yaymamız lazım. “

Amaç odağa alınmalı

Dijitalleşmenin insan odaklı ticaretin iyileştirilmesi için en önemli araçlardan bir tanesi olduğunu da vurgulayan Alper, şu görüşleri dile getirdi: “Burada asıl önemli olan teknolojiyi, dijitalleşmeyi, inovasyonu, sürdürülebilirlikle harmanlamak. Bunu da iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve müşteri deneyiminin güçlendirilmesi için kullanabilmek. Bunu başardığınızda insan odaklı ticarette de farklı bir boyuta ulaşmanız mümkün. Dijitalleşmeyi sadece kârı maksimize etmek için kullanmak organizasyonların yapabileceği en büyük yanlışlardan bir tanesi. Şu gerçek ki başarı kriteri kârdan uzaklaşıp paydaşlarınıza oluşturduğunuz değerle ölçülüyor. Bizim topluma, çevreye ve yönetişime karşı sorumluluklarımız var. Aynı uygulamaları tedarik zincirlerine de uygulatıyor, onlara know-how transferi sağlıyoruz. Yatırımcılar da artık bizleri bu kriterlere göre değerlendiriyor. Bu nedenle bütün ticari kurumlar odaklarına kârı değil, amacı almalılar. Bunu başardığımızda dünyayı daha yaşanabilir bir hale getireceğiz.”