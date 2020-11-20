Ekonomiye katılım desteği firmaları likiditeye kavuşturdular

Akit Ekonomi

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap eden katılım bankaları, reel sektörü fonlamaya devam ediyorlar. Corona virüsünün (Covid-19) ekonomiyi yavaşlatmaması için seferber olan söz konusu bankalar, irili ufaklı şirketleri rahatlatacak önemli adımlar atıyorlar.

Diyaloğu kesmiyoruz

Pandemi döneminde ve yeni normalde müşterileriyle yakın temasta olan Albaraka Türk, şirketlerin fon taleplerini geri çevirmiyor. Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, her platformda “Kurumsal müşterilerimizle diyaloğumuzu kesmedik, kesmiyoruz. Onlara tüm bankacılık işlemlerinde destek olmaya devam ediyoruz. Genel müdürlük ve saha ekibimiz irili ufaklı şirketlerimize hizmet sunmayı sürdürüyor” diyor.

Sorumluluklarını yerine getirdi

Fon dağıtımı, yapılandırması ve limiti gibi sorumluluklarını hakkıyla yerine getirdiklerini anlatan Altundağ, “Müşterilerimizin hayrına olacak çalışmalarda da bulunuyoruz. Mali sıkıntılarla karşı karşıya olan kurumsal müşterilerimize yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Kampanya dahi yaptık

Fon kullandırım tarafında rekabetçi olduklarını dile getiren Altundağ, “Covid-19’la mücadele döneminde perakende tarafta kampanya dahi yaptık. Kampanyayla kredi arayan, talep eden müşterilerimize yardımcı olduk” açıklamasında bulunuyor.

Müşterilerimizin yanındayız

Kuveyt Türk de firmaların fon başvurularına olumlu yanıt veriyor. Banka, bu sayede gücüne güç katıyor. Genel Müdür Ufuk Uyan, pandemi sürecinde dahi müşterileriyle yakından ilgilendiklerini kaydediyor. Sancılı süreçte gerek bireylerin gerekse firmaların -kâr payı veya masraf almadan- finansman ödemelerini ertelediklerini hatırlatan Uyan, “Tabii daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerimizin de finansmanlarını yeniden yapılandırdık” diye konuşuyor.

Finansman oranlarını indirdik

Covid-19’la mücadelenin yılın ikinci çeyreğinde hızlandığını anımsatan Uyan, şunları söylüyor: “Bu dönemde reel ekonomiye destek olmak için hızla harekete geçen kuruluşlardan biri olduk. Reel ekonomiye destek olmak ve bireylerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla konut, taşıt ile ihtiyaç finansman oranlarında indirime gittik. Ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla Emlak Konut GYO’yla protokol imzaladık. Ve anlaşmalı projelerde ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına dâhil olduk. Bu kapsamda müşterilerimize yüzde 10 indirim ve ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 180 aya varan vade imkânından yararlanma imkânı sunduk.”

KOBİ’lere önemli imkan

Türkiye Finans, rekabetçi kâr oranlarıyla öne çıkıyor. Banka, şirketlerin nakit sıkıntılarını gideriyor. Nitekim Genel Müdür Vekili Murat Akşam, “Uygun kâr oranlarıyla müşterilerinin yanlarında yer alıyoruz. KOBİ’ler için önemli kampanyalar hayata geçiriyoruz. Bu kampanyalar ilgi görüyor” şeklinde konuşuyor. Ekonominin çarklarını çevirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Akşam, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Pandeminin gölgesinde geçen 2020’de iyi bir imtihan verdik. Nakit akışı bozulan ve bozulacağını öngören müşterilerimize destek olmak amacıyla yeni finansman kampanyaları başlattık. Ayrıca kredi kartı borçlarını ödeme güçlüğü çeken müşterilerimizin yanında olmak ve ödemelerini rahatlatmak amacıyla ekstre erteleme uygulamasını gerçekleştirdik. Bizim için her müşterimiz çok değerliydi.”

Aktif rol aldık

Pandemi döneminde de fon kanallarını açık tutan Vakıf Katılım, pek çok firmayı hayata bağlamış durumda. İlk 6 ayda pek çok paketi devreye alan bankaya övgü yağıyor. Genel Müdür İkram Göktaş da defaatle şu görüşleri paylaşıyor: “Covid-19’la mücadele sürecinde gerçek ve tüzel kişilere İşe Devam Finansman Desteği ve Çek Ödeme Destek Finansmanı ürünlerimizi takdim ettik. Bireysel müşterilerimize de finansman desteği sağladık. Covid-19’a karşı verilen savaşta ön plandaydık. Gövdemizi, ellerimizi taşın altına koyduk. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından pandeminin ülke ekonomisine etkilerini bertaraf etmek adına açıklanan, birçok sektöre can suyu olan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde aktif rol aldık.”

İstihdama katkı

Faizsizlik prensibiyle çalışan Ziraat Katılım, Türkiye’ye kaynak sağlamak için art arda kira sertifikası (sukuk) ihraç ediyor. Banka, bu ihraçlarla darboğaza giren KOBİ’lere fon temin etmeyi amaçlıyor. Sukuk hamlelerinin devam edeceğinin altını çizen Genel Müdür Metin Özdemir, şöyle diyor: “Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi kapsamında birinci çeyrek sonunda hayata geçirilen ‘İşe Devam Finansman Desteği Paketi’ ve ‘Çek Ödeme Destek Paketi’ uygulamalarını devreye soktuk. İkinci çeyrek sonu itibariyle müşterilerimize toplam 5 milyar lira finansman sağladık. Kullandırdığımız nakdi fonlar önceki yıla göre yüzde 35 artışla 33.1 milyar lira seviyesine çıktı. Nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 51 milyar lira olarak gerçekleşti. Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için uygulamaya aldığımız yeni finansman paketleriyle hem vatandaşlarımızın nakit ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilmelerine hem de canlanan taleple birlikte firmaların üretimlerini istihdamlarını sürdürmelerine katkıda bulunduk.”