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Ekonomi Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde
Ekonomi

Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artışla 38 ayın zirvesi olan 100,1 değerini gördü.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 19:14:00 -
Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, Haziran 2018’den bu yana ilk defa “genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği” gösteren 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Pozitif etki söz konusu

Endeks, jeopolitik gelişmeler, spekülatif kur atakları, ABD-Çin ticaret savaşı ve Brexit gelişmeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi tüm dünya ekonomilerine negatif yansıyan olayların etkisiyle Haziran 2018’den bu yana eşik değeri olan 100’ün altında seyrediyordu. Özellikle salgının oluşturduğu belirsizliklerin etkisiyle Nisan 2020’de 58,4 değerine kadar gerileyen endeks, ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle tüketici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle toparlanma sürecine girdi ve geçen yılı 94,7 seviyesinde tamamladı. Yeni yıla aşılama çalışmalarının da pozitif etkisiyle güçlü başlayan endeks, ocakta 96,2, martta 98,9, mayısta 92,8 ve haziran da 97,8 değerini aldı. Aşılama çalışmalarındaki başarıların yanında temmuzda başlayan yeniden normalleşme süreciyle ivmelenen endeks, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artışla 100,1 değerine çıkarak, 38 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Kritik seviye aşıldı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, yaptığı değerlendirmede, ekonomik güven endeksinin son üç yıllık dönemde ilk defa kritik değer olan 100 seviyesinin üzerine çıktığını söyledi. Endeksin 100’ün üzerinde olmasının ekonomiye ilişkin iyimserliği gösterdiği için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Şener, “Normalleşmeye geçişle birlikte turizm gelirlerinin artması, ihracatta rekorların kırılması ve daha önemlisi imalat sanayi verilerinin de yukarı yönlü olması ekonomik güven endeksini yukarı taşıdı” dedi.

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