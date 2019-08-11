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Ekonomiye 6 ayda 321 milyar liralık katkı sağlandı

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre 2019 yılının ilk yarısında toplam aktiflerini 380 milyar liranın üzerine çıkararak, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye 321 milyar lira destek sağladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:32
Ekonomiye 6 ayda 321 milyar liralık katkı sağlandı

Bünyesinde Vakıf Katılım ve Vakıf Emeklilik gibi finans dünyasının önemli şirketlerini barındıran VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre 2019 yılının ilk yarısında toplam aktiflerini 380 milyar liranın üzerine çıkardı. Banka, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye 321 milyar lira destek sağladı.  

Net kârını 1 milyar 19 milyon liraya yükselten bankanın genel müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, milli ekonomiye katkı sağlamaya devam edecekleri mesajını verdi.

VakıfBank olarak 65 yıldır ülke ekonomisinin kalkınması ve refah seviyesinin artması için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz” diyen Üstünsalih, “Bu sürecin 28 yılına şahitlik etmiş bir kişi olarak Türkiye bilançosuna çalışmaya büyük bir sorumlulukla devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim” dedi. Üstünsalih, ayrıca “Milli ekonominin yanındaki güç olarak mutlak müşteri memnuniyeti anlayışı çerçevesinde tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümlerle desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz” ifadesini kulandı.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:32
  1. Vakıf Katılım
  2. Vakıf Emeklilik
  3. VakıfBank
  4. Abdi Serdar Üstünsalih

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