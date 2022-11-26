Ekonomiye 200 milyon euro katkı sağlayacak! Dev yatırım

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatı hızla sürüyor.

6 milyar liraya mal olacak barut, barutun ham maddesi nitrogliserin ve nitroselüloz, fişek ile kapsül fabrikalarından oluşacak tesislerle Çorum, savunma sanayiinde üs olma yolunda ilerliyor. Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayii yatırımı olan tesisler tamamlandığında 2 bin 500 kişiyi istihdam edecek. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) koordinatörlüğünde kurulan fabrikaların tamamlanmasıyla ekonomiye 200 milyon euro katkı sağlayacak.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatlarını inceleyerek, Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan tesislerin Çorum’a ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunan Ahlatcı, “Vatanımız için, milletimiz için son derece önemli bir yatırımın Çorum’a, Sungurlu’ya yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Sungurlu, Çorum’un göz bebeği ilçemiz. Bundan sonra Türkiye’nin gözbebeği bir ilçe olacak. Sungurlu her şeyin en iyisine layık. Bu güzel ilçemizde böyle bir tesisin olması insanı gururlandırıyor. Sungurlu sadece Çorum’un değil tüm Türkiye’nin yüz akı olacak. Parmakla gösterilen bir ilçeye dönüşüyor olması hepimizi mutlu ediyor. Fabrikalar inci gibi donatacak ilçemizi. Emniyet güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin kullanacağı yerli ve milli mühimmatların üretileceği fabrikalar hayırlı olsun. Bu tesislerin Çorum'umuza kazandırılmasında tensipleriyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza, milletvekillerimize ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, tesisler tamamlandığında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. Bu yatırımların yanı sıra savunma sanayiine yönelik ilave yatırımlar olabileceğini kaydeden Tök, “Burası ihtisas savunma sanayi alanı olarak planlanıyor. Tamamen savunma sanayiine yönelik şirketlerin yer alacağı bir lokasyon planlaması var. Fişek fabrikasının Mart veya Nisan ayında açılması planlanıyor. Barut fabrikasının da Mayıs ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birinci etabı açılacak. 2023 yılının Temmuz ayından sonra barut üretimine başlayacağız. Barutun ham maddesi olan nitrogliserin ve nitroselülozda yurt dışına bağımlılığımız olmayacak” diye konuştu.