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Ekonomi Ekonomiye 1.5 milyar lira kazandırmasına son 15 metre!
Ekonomi

Ekonomiye 1.5 milyar lira kazandırmasına son 15 metre!

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajı olan olan Yusufeli Barajı için son 15 metre kaldı. Türk ekonomisine yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacağı belirtilen baraj, tamamlandığında 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:39:00 -
Ekonomiye 1.5 milyar lira kazandırmasına son 15 metre!

Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajı olan olan Yusufeli Barajı için son 15 metre kaldı. Türk ekonomisine yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacağı belirtilen baraj, tamamlandığında 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

DHA'da yer alan haberde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak

Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı’nın tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacağını belirtti. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baraj inşaatını ziyaret ederek 'muhteşem bir eser ortaya çıkıyor' değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı inşaatında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega projeye imza atıyoruz. Belgesellik ve mühendislik harikası projedir. Tamamlandığında yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak ve ekonomiye yılda 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

Gövde yüksekliği 260 metreye ulaştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yusufeli Barajı'nda günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökülüyor. Baraj 260 metre yüksekliğe ulaştı, gövde yüksekliği inşaatında son 15 metre kaldı. Yusufeli Barajı 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa. Baraj tamamlandığında 275 metre ile Türkiye’nin en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacak.

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