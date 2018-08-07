Ekonomistler ‘Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz’u tartışacak
Altınbaş Üniversitesinin üç tecrübeli ekonomisti, “Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz?” başlıklı serinin ilk panelinde bir araya geliyor.07 Ağustos 2018 Salı 11:15
Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işın Çelebi’nin konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, bugün saat 18.30’da üniversitenin Gayrettepe Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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