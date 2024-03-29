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Ekonomi Ekonomistler bile daha fazla dayanamadı! ‘İsrail’le ticaret arttı’ yalanına sert tepki
Ekonomi

Ekonomistler bile daha fazla dayanamadı! ‘İsrail’le ticaret arttı’ yalanına sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-03-29 15:49:00 - 2024-03-29 15:51:45
Ekonomistler bile daha fazla dayanamadı! ‘İsrail’le ticaret arttı’ yalanına sert tepki

Muhalefetin “İsrail’e ihracat arttı”, “İsrail’le silah ticareti yapılıyor” yalanlarına tepkiler peş peşe yükseliyor. Fonlu yayın organları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun trollerince yayılan bu yalanlar ekonomistleri de sinirlendirdi.

 BUĞRA KARDAN  İSTANBUL 

 Muhalefetin “İsrail’e ihracat arttı”, “İsrail’le silah ticareti yapılıyor” yalanlarına tepkiler peş peşe geliyor. Fonlu yayın organları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun trollerince yayılan bu yalanlar ekonomistleri de sinirlendirdi.

 İktisatçı İsmail Çapak, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada “İsrail’in Filistinlilere zulmü devam ediyor. Bu zulme en güçlü sesi Türkiye veriyor. Hâl böyle iken ‘İsrail’e ihracat artıyor’ şeklinde haber yapanlar hata etmektedirler. Çarpıtmaya gitmektedirler” dedi.

Çapak, şöyle konuştu:

“İsrail’e ihracatta artış değil, gerileme vardır. Şu muhakkak ki Filistin’e yapılan yardımlar ve giden ürünler de İsrail gümrüklerinden geçmektedir. Doğal olarak yardımlar, ürünler İsrail’in hanesine yazılmaktadır. Bu durumu dikkate almadan İsrail’e ihracatın arttığını belirtmek yanlıştır. Yine İsrail’e silah satıldığını ifade edenler de yanılmaktadırlar. Oraya barut filen yollanmamaktadır. Ne yazık ki muhalif medya, her şeyi iktidarın aleyhine çevirmeye çalışıyor. Ne yazık ki karşımızda hakeme yumruk atılmasını, maçta kavga çıkmasını bile hükümete mâl eden bir medya var. Bu bakımdan İsrail’le ticaretin arttığı, Tel Aviv’e silah yollandığı şayialarını yayan gazeteler ve siteler bizi şaşırtmamalı. Burada atılması gereken adımlar ise bellidir. O adımlar da ticarette temkinli olmak, art niyetlilerin algı oyunlarını da havada bırakmaktır.”

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