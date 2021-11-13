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Ekonomi Ekonomist Ramazan Kurtoğlu’ndan kritik uyarı: Türkiye bir tehdit altında
Ekonomi

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu’ndan kritik uyarı: Türkiye bir tehdit altında

Gıda, su, iklim ve ekonomi üzerine önemli çıkışlarda bulunan Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarılar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 13:37:00 -
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu’ndan kritik uyarı: Türkiye bir tehdit altında

Dr. Ramazan Kurtoğlu, dünyayı yönetenlerin gıda ve iklim krizi oluşturduğunu ve savaş başlatabileceğini kaydetti.

Ülke Tv'de ekranlara gelen 5. Gün programına konuk olan Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'nin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İşte Ramazan Kurtoğlu'nun o açıklamaları:

Para operasyonlarını ABD önde götürüyor. Bu sonsuza kadar sürecek bir şey değil. Devletler doğar büyür ve ölür. Bu işin çöküşe gitmekte olduğu görülüyor. Üretimde Çin açık ara önde ama sadece sanayileşmek dünyanın patronu olmaya yetmez. Dünyanın patronu olmak paranın patronu olmaktır. Dünyayı yönetenler artık Çin ile devam etmeyi istediklerini söylüyor. İslam dünyanı yeni bir iktisat sistemi çıkartamamışsa ithal edersin. Onların değer yargılarına uymak zorundasın.

Susuzluktan göç etmiş bir milletin çocuklarıyız. Türkiye Cumhuriyeti küresel göç tehdidi altındadır. Dünyacı lobilerin gıda ve lobi faaliyetlerini yürüten 5 bin kişi var. ABD’de bugün hala Tarım ve Sağlık Bakanını lobi seçer. Bu sene dünyada en fazla ithal eden ülke olduk Çin’den sonra. Bunu önlem için değil. Olmadığı için yaptık. Dikkat, dikkat diyorum. Dünyayı yönetenlerin Allah korkusu yok. Şeytana tapıyorlar. İklim meselesi, gıda meselesi Allah’a meydan okumaktır. Kuzey Kutbu’nda birçok ülkenin petrol şirketi var. Dünya üzerinde iklim üzerinden büyük oyunlar oynanıyor.

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