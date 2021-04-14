Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Ali Koç'a tarihi uyarı

Laik mahallenin Gezi olaylarında oynadığı rol nedeniyle taçlandırdığı Fenerbahçe Başkanı ve iş adamı Ali Koç geçtiğmiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle elektrikli otomobil için Türkiye'de dev bir yaptırımın içerisinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gezi eylemlerinde Ali Koç'un sahibi olduğu otel eylemcilere kapısını açmıştı.

Fenerbahçe Başkanlığı süresince kötü bir sınav veren Ali Koç'a iktisatçı Mahfi Eğilmez yol gösterdi.

Eğilmez Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Fenerbahçe Samatta yerine birer kaliteli kadın voleybolcu ve basketbolcu, bir de erkek basketbolcu alabilir ve üç alanda da Avrupa şampiyonluğu kovalayabilirdi. Yanlış tercihler yalnızca o alanda değil diğer alanlarda da hasar oluşturur." dedi.