Ekonomist Hatice Kolçak dolar için tarih verdi! Yatırım yapacaklar dikkat

Ekonomist Hatice Kolçak, dolar kuruna ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Hatice Kolçak, dolar/TL tarafının yaz aylarında sakinleyeceğini söyledi.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Dolar en iyi dönemlerinden birini geçiriyor. 13.10 seviyesi takip ediliyor. Bakalım kurumlar tarafından bir çözüm olacak mı? Bekliyoruz. 10 milyar dolarlık çözülme, oradan gelen haberlere bakılırsa zor gözüküyor. Kurumlar 6 aylık vadeye pek sıcak bakmıyor. Mart ayı bir risk içeriyor. İlk FED'in artışı sonrası bir dalgalanmlar olacak gibi duruyor. Bizim dolar/TL'ye baktığımızda yaz ayları çok önemli... Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları turizm gelirleri sonrası dolar sakin geçecek gibi duruyor. Onu yeri gelmişken söyleyelim. Ama Mart ayını bir görmemiz lazım. Dediğim gibi Mart-Nisan büyük önem araz ediyor. 13,50'da takılı kaldı. FED'in faiz artışından sonra bir parça hareket bekliyorum" dedi.