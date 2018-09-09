Ekonominin temelleri sağlam

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekonominin şoklara karşı dayanıklı olduğunu vurguladı. Pakdemirli, “Allah’a şükür temeller çok sağlam” diye konuştu. Pakdemirli, cari açık sorununun da aşılacağını dile getirdi.

Pakdemirli, “Mega projeler bittikçe açık kalmayacak. Bu sayede devlete, millete daha çok hizmet götüreceğiz” şeklinde konuştu.