Ekonominin rotasına birlikte yön verecekler

Makro reformlara odaklanan hükümet, üreticiler ve ihracatçılarla ekonomiye yön vermeyi planlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu kapsamda Ankara ve İstanbul’da önemli temaslar yürütüyor. Zaman zaman ihracatçı birliklerinin, sanayi ve ticaret odalarının yöneticileriyle bir araya gelen Albayrak, reel sektör temsilcilerinin karar alma süreçlerinde etkin olmaları için elinden geleni yapıyor.

İhracatçılara destek sözü

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu üyelerinin talep ile şikâyetlerini dinleyen Albayrak, üretip satan firmalara desteklerinin artarak devam edeceği sözünü verdi. Bu söz ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Albayrak’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu belirterek, “83 bini aşkın ihracatçımızla ülkemizin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmaya devam ediyoruz. Sayın Bakan’ın bizlere verdiği destekle satışlarımızı arttıracağız, 2019 için belirlediğimiz 182 milyar dolar, 2023 için koyduğumuz 226,6 milyar dolar hedefini yakalayacağız” dedi.

Üretim ön plana çıkacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sanayi Odası’nı (ASO) da ziyaret eden Bakan Albayrak, üreticilerin ekonomiye yönelik görüşleri ile önerilerini not etti. Söz konusu ziyaretler “Yeni dönemde üretim ve ihracat daha da ön plana çıkacak; iş dünyası ekonomik kararlarda daha da belirleyici olacak” yorumlarını beraberinde getirdi.

Hedefleri tutturacağız

Ekonomistler, hükümetin özel sektörle diyaloğunun güçlendiğine dikkat çekerek, “Bu tablo ilerisi için umut verici” değerlendirmesinde bulunuyor. Aynı ekonomistler, planların ve projelerin üreticiler ile ihracatçılara danışılarak belirlenmesinin verimliliği arttıracağına işaret ederek, “Kararların istişareyle alınması ülkemize güç katacak, hedeflerimizi tutturmamıza imkân tanıyacaktır” öngörüsünü paylaşıyor.

Yerinde bir adım

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada hükümetin kritik kararları özel sektörle istişare ettiğini dile getirdi. Ekonomi yönetiminin iş dünyasının fikirlerini önemsediğini vurgulayan Alkin, “Bakanlarımızın pek çok konuda birlikler ile odalara danışmaları çok yerinde ve olumlu bir uygulamadır” ifadesini kullandı.

Finansman maliyetleri azalıyor

Hükümetin imalat sanayiine, ihracata, istihdama büyük önem verdiğinin altını çizen Alkin, şöyle devam etti:

“Bu önemi Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak’ın TİM, ATO ile ASO ziyaretleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii bu ziyaretler üretimi artıracak yeni adımların atılacağının da habercisi. Öyle görünüyor ki Kurban Bayramı’nın ardından reel sektörün finansman vadesi uzatılacak, maliyetleri azaltılacak.

Bayramdan sonra ciddi hamleler göreceğiz. Etkin hale gelen Kalkınma Bankası reel sektörün likidite talebini karşılayacak. Türk Eximbank ihracatçılarımıza desteğini arttırarak sunmaya devam edecek. Bankalar da Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden daha iyi imkânlarla kredi kullandıracak.”