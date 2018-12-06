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Ekonominin nabzı FİKKO’da tutuldu

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin ikinci toplantısında ekonomi alanında geniş bir yelpaze değerlendirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 09:36
Ekonominin nabzı FİKKO’da tutuldu

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan ikinci toplantısında, küresel piyasalardaki gelişmeler, para ve maliye politikasındaki sıkı duruş, reel sektör, iş gücü piyasası, bankacılık sektöründeki son durum ile Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) eylemler değerlendirildi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili bakan yardımcısının yanı sıra Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği ile Borsa İstanbul yöneticileri katıldı.

’Sıkı duruş’a devam mesajı

Toplantı sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, ele alınan konular sıralandıktan sonra, “Özellikle para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve YEP eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulanmıştır” denildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:36
  1. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO)
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  5. Merkez Bankası
  6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  7. Sermaye Piyasası Kurulu
  8. Türkiye Bankalar Birliği
  9. Borsa İstanbul

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