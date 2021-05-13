Ekonominin lokomotifi konumunda

Varank, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu” ifadelerini kullandı. Varank, Türkiye’nin sanayi üretimini en çok arttıran G20 üyelerinden biri olduğunu vurguladı. Varank, bir de grafik paylaştı. Grafik Türkiye’nin sanayi üretiminde Çin ve Arjantin’in ardından üçüncü sırada yer aldığına işaret ediyor. Üretimin ABD, Almanya, Rusya ve Japonya’da gerilediğini ortaya koyuyor.