Ekonominin 3 yıllık yol haritası çiziliyor: Gözler yarın açıklanacak OVP’de

Yurtiçi ve yurtdışı piyasalar ile birlikte ekonomi çevreleri ve iş dünyası da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak plana odaklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin en özgün çıpalarından birinin Orta Vadeli Program olacağını ifade etti.

Avdagiç, “OVP sayesinde son dönemde maruz kaldığımız ekonomik saldırıyla oluşan kırılganlıklar, engeller ve engebeleri ustaca aşan ve geride bırakan bir yol haritası ortaya konulacağına eminiz” açıklamasında bulundu.

Orta Vadeli Program şemsiyesinin, tüm ekonomik aktörlerin altında güvenle yer alacağı büyüklükte olacağını ifade eden Avdagiç, “İnanıyoruz ki, program günübirlik kararlardan uzak, iç ve dış yatırımcılara güven veren bir anlayışı yansıtacaktır” dedi. Avdagiç, OVP’nin bugün yaşanılan süreci oldukça olumlu yönde etkileyeceğini kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise “Maliye Bakanımız (Berat Albayrak) ve Ticaret Bakanımız (Ruhsar Pekcan) ile sürekli iletişim halindeyiz. Kendilerine de arz ettik; Orta Vadeli Plan’ın (OVP) temel felsefesinde ihracat olması ve OVP’nin ihracatla şekillenmesi lazım. İhracatın altını dolduracak, ihracatla ilgili her şeyin OVP’de olması lazım” açıklamasında bulundu.

OVP’nin Türkiye ekonomisi açısından bir dönüm noktası olması bekleniyor. Hem güncel sorunlara çare üreten hem de bu sorunların tekrar etmemesi için yapısal değişimlerin altyapısını hazırlaması beklenilen OVP’nin pek çok ezberi bozmaya aday olacağı ifade ediliyor.

İşte OVP’de öne çıkması beklenen düzenlemeler:

Yurtiçi ve yurtdışı piyasalar arasındaki yeni bir buluşma noktası tesis edecek.

Tüm karar alıcılar açısından esas gösterge haline gelecek.

Finansal kırılganlığı artıran cari açık sorununa kökten çözüm bulunacak.

Yerli ve yabancı yatırımcıların ‘cesaretlendirilmesi’ne öncelik verilecek.

Bankacılık sektörün özellikle reel sektörün önünün açılmasında desteği artırılacak.

Enerji ve inşaat başta olmak üzere halihazırda finansal hassasiyet derecesi yüksek sektörlerden başlanarak, özel sektörde kurumsallığı kalıcı olarak destekleyecek adımlar atılacak.

Bireysel tasarrufların artırılmasına yönelik adımlar, özel emeklilik fonları, kıdem tazminatı, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi gibi başlıklar, hedef odaklı projelerle gözle görülür ilerlemeye sahne olacak.

Kamuda da tasarruf tedbirlerinin yanı sıra taşıt ve lojman gibi kamuoyunun gündeminde olan harcamalar konusunda da yeni bir planlama yapılacak.