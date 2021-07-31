Ekonomimiz toparlanıyor, G-20 ülkelerinden olumlu ayrışıyoruz

Buğra Kardan

2021’de yüzde 6-7 büyümeye aday olan ülkenin üretim ve ihracatta yaptığı atılım takdir topluyor.

İyi efor ortaya koyuyoruz

Ekonomistlerce Türkiye’nin pandemi tehdidinin gölgesinde geçen 2020 ve 2021’de iyi bir efor ortaya koyduğu vurgulanıyor. “Hükümet tarafından alınan tedbirler ve atılan adımlar, ülkemizin pek çok G20 üyesinden pozitif ayrışmasına imkân tanıdı” deniliyor.

Sanayiden güzel haberler

İlaveten “Sanayiden de güzel haberler geliyor” ifadesi kullanılarak, şunlar kaydediliyor: “Üretimin mayısta yıllık bazda yüzde 40.7, aylık bazda yüzde 1.3 artması yüzleri güldürüyor. Tablo çok olumlu. Yüzde 1.3, 2020 Kasım döneminden bu yana aylık bazda ölçülen en büyük artış. Öbür yandan sanayi üretimine paralel olarak çalışan sayısı da artıyor. Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 16.1 artarak 4.7 milyona çıkmış durumda. Başta sanayi verileri olmak üzere tüm öncü göstergeler, 2021’in ikinci yarısı için büyüme rakamının rahatlıkla yüzde 20’yi bulacağına işaret ediyor.”

İvme sürüyor

Yatırım analisti Tuğberk Çitilci de ekonomik aktivitenin güçlendiğini söylüyor. Çitilci, “Yaz döneminde arzın önüne geçen bir talep dinamiğine bağlı olarak sanayi üretiminde kuvvetli artış devam edebilir” şeklinde konuşuyor. Sanayi üretiminde devam eden ivmenin Türkiye’nin 2021 büyüme temasını öne çıkaracağını savunan Çitilci, “Ülkemiz milli gelirini ikinci çeyrekte yüzde 19, sene sonunda da yüzde 7 artırabilir” tahmininde bulunuyor.

Konut talebi arttı

Öte yandan yabancıya konut satışında rekor kırıldı. 2021’in ilk 6 ayında 20 bin barajı aşıldı. Geçen yılın ilk 6 ayında yabancıya satış 14 bin düzeyindeydi. 2013-2019’da, ilk yarıda satış ortalaması 10 bindi.