Ekonomimiz için itici güç olacak

“2 yıllık genç bir katılım bankası olmamıza rağmen geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk’’ diyen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Bu doğrultuda milli ekonomimize, reel sektöre hayat verecek Nefes Kredisi projesi içinde Katılım Bankacılığı prensipleriyle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” mesajını verdi. Göktaş, son bir aydır gündemde olan nefes kredisi uygulamasıyla ilgili sorularımızı cevaplandırdı.

Acil finansman ihtiyacı olan KOBİ’lere yönelik ‘Nefes Kredisi’ hakkında bilgi alabilir miyiz? Hangi işletmelere hangi şartlarda veriyorsunuz?

Nefes Kredisi, tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri, faktöring şirketleri ve yeminli mali müşavirler hariç tüm TOBB iştiraki oda ve borsalara kaydı olan KOBİ’lere kullandırılmaktadır. Nefes Kredisi sabit 0.99 kâr oranı ile ilk 6 ay anapara ödemesiz, son 12 ay eşit taksitli olmak üzere 18 ay vade ile 200.000 TL’ye kadar kullandırılabilmektedir. Bahsettiğimiz şartları sağlayan her işletme bankaların ve KGF’nin kredi vermeye uygun gördüğü takdirde nefes kredisinden faydalanabilir.

Nefes Kredisi’nin üretime, dolayısıyla ülke ekonomisine nasıl bir katkıda bulunmasını bekliyorsunuz?

Nefes Kredisi yüksek faiz oranlarından endişe ederek borçlanamayan dolayısıyla yatırım yapamayan KOBİ’lerimize can suyu olacaktır. Ülke ekonomisinin büyümesinde üretim önemli olduğu gibi küçük işletmelerden büyük işletmelere geçişin kolaylaştırılması da çok önemlidir. Nefes Kredisi ve benzeri projeler bu geçişkenliğin hızlanması için güçlü bir itici güç olacak ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır.

Nefes Kredisi’nin diğer kredilerden farklı ve avantajlı yönleri neler?

Nefes Kredisi öncelikle düşük kâr oranları ile KOBİ’lerin yatırım heveslerini artıracaktır. Aynı zamanda ilk 6 ay anapara ödemesi olmaması yapılan yatırımın meyveleri alındıktan sonra rahatça ödeme yapılmasını sağlayacaktır. Sabit oran ve ödeme şekli ile de işlemleri kolaylaştırıcı olması KOBİ’ler için avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda Sayın Başbakanımızın talimatı ile sigorta ve benzeri yan ürünlerin zorunlu tutulmaması da müşterilerin maliyetini ciddi oranda düşürüyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın KOBİ’lere müjdeyi vermesinin ardından başvuru yoğunluğu nasıl?

Çok yoğun bir talep oluştuğunu söyleyebiliriz. Geride kalan süreçte her şubemize mutlaka Nefes Kredisi için müşterilerin ulaşıp bilgi aldığını ve başvuru yaptığını görüyoruz. Başvuruların en az iki ay yoğun bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Sahadan aldığımız bilgilere göre KOBİ’ler böylesine düşük maliyetli bir finansmana ulaştığı için mutlu ve yatırıma hevesli görünüyor.

KOBİ’lere yönelik diğer avantajlı ürünleriniz ve hizmetlerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?

KOBİ’lerimizle öncelikli olarak iyi ikili ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda onların mali ve sektörel şartlarına uygun ürünlerle karşılarına çıkıyoruz. Genç bir kurum olmanın verdiği teknolojik avantajları kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını, katılım bankacılığı prensiplerine uygun bir şekilde hızlı, kolay ve güvenli olarak karşılıyoruz. KOBİ bankacılığında iddialı bir başlangıç yaptık ve önümüzdeki süreçte de çok daha hızlanarak devam etmek istiyoruz.