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Ekonomi Ekonomik sıkıntıya giren Rusya’dan farklı adım! Orduyu göreve çağırdı
Ekonomi

Ekonomik sıkıntıya giren Rusya’dan farklı adım! Orduyu göreve çağırdı

Rusya, Sibirya'da demiryolu inşaatını bitirmek için orduyu göreve çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 14:42:00 -
Ekonomik sıkıntıya giren Rusya’dan farklı adım! Orduyu göreve çağırdı

Ekonomik sıkıntılar ve iş gücü açığı yüzünden Rusya, Sibirya'da demiryolu inşaatında askeri birliklerden yararlanmak niyetinde. Savunma Bakanlığı ile RJD arasında konuyla ilgili bir mutabakat zaptı imzalandı. Şirketten yapılan açıklamada ordu birliklerinin Baykal-Amur ve Transsibirya hatlarının modernizasyon inşaatında çalışacağı bilgisi yer aldı.

Konuyu haber yapan Lenta portalı, RJD'nin ekonomik kriz nedeniyle modernizasyon çalışmalarını tamamlamakta güçlük çektiğini yazıyor. Kriz nedeniyle 2020-2021 döneminde uğranan yatırım kaybının büyüklüğü 550 milyar ruble, yani 7,4 milyar dolar olarak hesaplanıyor. 2025'e kadar bu kaybın ikiye katlanacağı tahmin edilmekte.

Rusya, ülkenin uzak doğusundaki limanların ve sınır kapılarının ticari potansiyelinden etkin bir biçimde yararlanmak için Baykal-Amur ve Transsibirya hatlarını modernize etmek ve hatların yük taşıma kapasitesini arttırmak istiyor.

Lenta portalı, Sovyetler Birliği döneminde Baykal-Amur hattının inşaatında GULAG çalışma kamplarındaki mahkumların yanı sıra demiryolu birliklerinin ve öğrencilerin çalıştırıldığını hatırlatıyor.

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