“Ekonomik Kurtuluş Savaşı veriyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz” dedi. Bölgede ve dünyada yaşanan hemen her meselenin doğrudan Türkiye’yi ilgilendirdiğini belirten Erdoğan, “Türkiye’nin Libya’dan Karabağ’a kadar pek çok meselede bu derece aktif pozisyon almasının sebebi, hem kendi haklarını savunmak hem de zor zamanlarında dostlarının yanında yer aldığını göstermektir” ifadelerini kullandı.

“Kuşatmaya kalktılar, canımız pahasına sahip çıkarak karşılık verdik”

Tüm bunları yaparken vatandaşların dertlerini ve beklentilerini de ihmal etmediklerini vurgulayan Erdoğan, “Ekonomimizi, bir yandan koronavirüs salgınının yol açtığı sıkıntılara bir yandan da maruz kaldığımız saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. İstihdamı korumak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Üretimi sürdürmek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, ihracatı geliştirmek için görülmemiş kredi ve vergi teşvikleri devreye soktuk.” diye konuştu. İhtiyaç duyuldukça her kesime yönelik yeni destek ve teşvik paketleri hazırlayıp, uygulamaya aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “Yakın çevremiz başta olmak üzere tüm dünya salgının yeni dalgalarıyla sarsılırken Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve dirayetli kriz yönetimi ile bu süreçten kendini ayrıştırmayı başarmıştır. Böyle zamanda doğru stratejiler, cesur kararlar ve çok çalışmak, çok büyük atılımların da fırsatıdır. Ülkemizi siyasi ve diplomasi alanında kuşatmaya kalktılar, istiklalimize ve istikbalimize canımız pahasına sahip çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi savunma sanayiinde kuşatmaya kalktılar, kendi savunma sanayimizi kurarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı ile veriyoruz. Bölgemizdeki krizlerin ve salgının etkileri, bütün bunların sebebiyle belki tam görülemiyor ama emin olun ekonomide en az siyasi özgürlüğümüzü sağlama, en az yerli ve milli savunma sanayiini kurmak kadar önemli adımlar atıyoruz. Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak cari açığını yüksek maliyetli borçlanma ile kapatarak sömürenlerin, bütün bunların oyunlarını birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna geldiklerini görenlerin, tüm güçleriyle saldırmalarının sebebi işte budur. Ekonomide gerçekleştirmekte olduğumuz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir.”

“Örnek bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurduk”

Allah’ın yardımı ve milletin desteğiyle 2023 yılına kadar bu sürecin tamamlanmasıyla diğer alanlarla birlikte ekonomide de bambaşka bir Türkiye’yi milletin hizmetine sunacaklarını söyleyen Erdoğan, “Bunun için milletimizden biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha gayret bekliyorum” dedi. Vesayeti milletle birlikte tasfiye ettiklerini, darbecileri milletle birlikte tepelediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Ülkemizin fiziki altyapısını, 81 vilayeti ile baştan sona milletimizle birlikte yeniledik. Temel hizmet alanlarında örnek bir Türkiye’yi milletimizle birlikte kurduk. İnşallah bugün yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi de yine milletimizle, gençlerle, hanım kardeşlerimle birlikte vereceğiz ve beraberce zafere yürüyeceğiz. Bunun için öncelikle birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Biz birbirimizi para, pul, makam, mevki için değil sadece ve sadece Allah için sevmenin bahtiyarlığına ereceğiz. İşte bunu sağlarsak diğer tüm meselelerin üstesinden zaten geliriz.”

“Yaptığımız reformlar başlı başına üzerinde günlerce konuşulacak husustur”

Erdoğan, “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür” sözünü anımsatarak, bazen günlük hadiseler nedeniyle Türkiye’nin demokraside ve ekonomide nereden nereye geldiğinin unutulduğuna dikkati çekti. Unutulmaması için gittiği her şehirde AK Parti hükümetinin 18 yılda illere kazandırdıklarını anımsattığını aktaran Erdoğan, “Demokraside, hak ve özgürlüklerde, hukuki ve kültürel düzenlemelerle yaptığımız reformlar başlı başına üzerinde günlerce konuşulacak husustur” diye konuştu.