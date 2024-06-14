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Ekonomi Ekonomik kriz Türkiye'yi fena vurdu(!) Kuşadası ve Didim'e tatilci akını
Ekonomi

Ekonomik kriz Türkiye'yi fena vurdu(!) Kuşadası ve Didim'e tatilci akını

Yeniakit Publisher
2024-06-14 15:36:00 - 2024-06-14 16:06:02
Ekonomik kriz Türkiye'yi fena vurdu(!) Kuşadası ve Didim'e tatilci akını

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte binlerce kişi Türkiye’nin önemli turizm beldelerinden Kuşadası ver Didim’e akın etti. İki ilçede de turistik otellerin tamamı doldu.

Türkiye'de ekonominin yerle yeksan olduğu iddia edilse de sahil kenarlarına tatilciler akın etti.

9 günlük bayram tatilini yazlıklarında veya sahil beldelerinde geçirmek isteyenler alışveriş merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan ilçe girişinde de araç yoğunluğu sebebiyle trafik kilitlenme noktasına geldi.

Kuşadası ve Didim'e yüz binler geldi!

Okullarda karnelerin dağıtılıp hem yaz tatilinin hem de Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile Aydın’ın tatil beldeleri Kuşadası ve Didim’e son 24 saat içerisinde on binlerce araç ve yüz binlerce kişi geldi. 

Kuşadası ve Didim ile birlikte Bodrum ve Antalya'da da yoğun tatilciler sebebiyle oteller neredeyse yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.
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