Ekonomik kriz çığırtkanı muhabiri şoke eden cevap!
Sosyal medyada ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan bir Youtubera cevap veren vatandaşın sözleri gündem oldu.
Youtube'da yayın yapan bazı kanallar, sokak röportajları aracılığıyla algı operasyonu yürütmeye devam ederken, hiç beklemdikleri cevaplarla da karşılaşıyorlar.
Bir Youtube kanalının sokak röportajında da vatandaşın beklenmedik cevabı, yayıncıyı şoke etti.
Yaşlı adama "Doların artışı hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soran muhabire, "Algı peşindesiniz, vatan hainisiniz." cevabı geldi.
O anlar sosyal medyada viral oldu.