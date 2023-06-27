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Gündem Ekonomik kriz büyüyor(!) Bayramda Kuşadası'na sadece 150 bin araç giriş yaptı
Gündem

Ekonomik kriz büyüyor(!) Bayramda Kuşadası'na sadece 150 bin araç giriş yaptı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 23:45:00 - 2023-06-28 00:38:34
Ekonomik kriz büyüyor(!) Bayramda Kuşadası'na sadece 150 bin araç giriş yaptı

Muhalefetin "ekonomik kriz" çığırtkanlığına karşın Aydın'ın Kuşadası ilçesine, son 5 günde 135 bin araç giriş yaptı.

9 günlük Kurban bayramı tatili sebebiyle turistik bölgelere tatilciler akın etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesin de 23 Haziran Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar, plaka tanıma sistemine göre 135 bin aracın giriş yaptığı belirlendi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşanan yoğunluk nedeniyle polis denetimlerini de arttırdı. Kuştur mevkisi ile Söke girişindeki denetleme noktalarında polisler 24 saat görev yapmaya başladı.

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