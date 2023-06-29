Ekonomik kriz büyüyor(!) 50 bin nüfuslu Çeşme'de insan sayısı 1 milyonu aştı

Çeşme’de bayram yoğunluğu ikinci günde de devam ediyor. Arefe gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu. Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan Çeşme’nin nüfusu bayramın birinci gününden 1 milyonu geçmişti. Çeşme’nin Ilıca Plajı'nda da yaşanan nüfus yoğunluğu zaman zaman çeşitli noktalarda sıraların olmasına sebep oluyor.

3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

'Kafamızı dinlemeye geldik ama çok kalabalık'

Ekonomik krizin vurduğu vatandaşlardan birisi olan Bayraktar, şöyle konuştu:

Çok kalabalık ama tatil güzel geçiyor. Her sezon buraya geliyoruz, burası gayet güzel. Bayram bayınca buradayız villa kiralık ve ailemle geldim. Bayram sonrası evimize yani Manisa’ya dönmeyi planlıyoruz. Kafamızı dinlemeye geldik ama çok kabalık.

ÖNE ÇIKAN VİDEO