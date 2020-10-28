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Ekonomi Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:13:29 -
Ekonomik güven endeksi arttı

ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay, eylüle göre yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artarak 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 83,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 0,1 azalarak 81,9 değerine düştü.

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