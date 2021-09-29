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Ekonomi Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında %1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 10:38:00 -
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,8 iken, Eylül ayında %1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi %1,0 oranında artarak 113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.

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