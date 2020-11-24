'Ekonomide yeni dönem' Türk varlıklarını cazip hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" söylemi ve ekonomi yönetimindeki bayrağın değişmesiyle Türk lirası varlıklara olan talep önemli ölçüde artarken, analistler, Türk lirası varlıkların küresel bazda en çok iskonto edilen varlıklar arasında olduğunu söyledi ve Son adımlarla risk algısını artıran birçok faktör ortadan kaldırılmıştır.

Kasım ayının ikinci haftası ile başlayan "yeni dönem" söylemiyle son dönemde Türk lirası varlıkları pozitif ayrışmıştır. Analistler, Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerini karşılayan son Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz oranlarında artış paralelinde gittiğini ve yabancı yatırımcıların para politikasının basitleştirilmesi ile PPK metnindeki getiri arayışının öngörülebilirliğinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin radar almasının nedeni olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda negatif getirili tahvil tutarı 17,5 trilyon dolar olan tüm zamanların ekonomik yönetiminde atılan adımların zirvesinde yer alırken, varlığa olan talebin arttığını kaydeden Türk lirası, pozitif reel faiz oranlarının pozisyonunu, Türkiye'nin son dönemde faiz artırımıyla birlikte portföy yatırımlarının küresel bazda çekilmesinde önemli bir faktör olacağı ifade edildi.

Analistler, Türk lirasının özellikle taşıma ticareti (düşük maliyetle borçlanma ve bu tutarı yüksek getirili para birimlerine yatırma) arayan yatırımcılar için öne çıktığını ve 6 Kasım'dan bu yana 10.30 getiri ile Türk lirasının en çok gelişen ülke para birimi olduğunu söylüyor. sepet döviz kuruna karşı yüzde. En iyi performanslardan birine dikkat çekti.

Ancak Türkiye'nin 5 yıllık CDS (Kredi Temerrüt Swapları) risk primi göstergelerinde bu tarafta önemli iyileşmeler yaşandığını vurgulayan analistler, CD'deki düşüşün Türk lirasını cazip varlık haline getirdiğini bildirdi.

Geçen hafta yaşanan bu gelişmelerin ardından yabancılar toplam 928,1 milyon dolar değerinde varlık satın alırken, bu varlıklar 614,4 milyon dolar ile hisse senetlerinden, 293,9 milyon dolar ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve 19,8 milyon dolar ile Özel Sektör Tahvil ve Bonolarından oluştu. oluşturulan. Hisse senetlerindeki fon girişleri Ocak 2019'dan, toplam fon girişleri ise Ağustos 2017'den bu yana en yüksek oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle satışlarını artıran yabancı yatırımcılar, toplam 13,7 milyar çıkış yaptı.

"Ekonomide verilen mesajlar atılan adımlardan daha önemlidir"

AA muhabiri İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, yabancı yatırımcıların kur riski nedeniyle Türkiye'ye girmeden önce son adımları attığını ancak mesajın önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Son dönemde Türkiye'de çok yüksek kur oynaklığı dikkat çeken Turşucu, "Ekonomiyle ilgili mesaj atılan adımlardan daha önemli. Asıl istenen mesajlar, hem Recep Tayyip Erdoğan Hazine Müsteşarlığı hem de Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a Naci Ağbal Cumhurbaşkanı Merkez Bankası ve Kurtların hemen kurtlar olduğunu hissediyoruz.Daha önemlisi Kurt, CDS'yi hissettik.Ülkenin risk primindeki düşüş hemen yabancılar harekete geçirildi. Çünkü yabancılar şu anda Türkiye'de iken artık kur riski olmayabilir diye düşünmeye başladı, para girişinin doğru başladığı belirtilmelidir mesela hisse senetleri geçen hafta 614 milyon dolarla Ocak 2019'dan bu yana en büyük haftalık alım oldu bu çok ciddi bir rakam, bu muhtemelen devam edecek. Bunu senetlerde ve senetlerde hissedeceğiz, şeklinde konuştu.

Turşucu, bankanın hisselerinin çok indirimli olduğunu ve yabancıların bu varlıkları almaya devam edebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi zor bir satın alımdan ziyade bu trendin zamana yayılmasını beklediğini belirten Turşucu, banka hisselerindeki hareketliliğin BIST 100 endeksindeki diğer hisse senetlerine de yansıyabileceğini, havacılık ve büyük sanayi paylarının, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ana sektörler arasında yer alan, bunlar arasında olabilir.

Turşucu, son bir yıldır devam eden BIST 100 dışı endeks hareketinin sona erdiğini ve BIST 100 hatta BIST 30 hareketinin zamanının geldiğini sözlerine ekledi.

Bankalara faiz devam edebilir

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, yeni ekonomik yönetim adımı ve Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından dış faizin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Son yıllarda yabancılar dikkat çekiyor Türkiye konusunda görece düşük pozisyon taşıyor Tözge, "Özellikle bankacılık sektöründe yılın Kasım ayına kadar olan dönemde önemli dış satışlar gerçekleştirdi. Son iki haftadır tersine yapılan açıklamada. Merkez Bankası'nın vergi oranı Türk lirasının dalgalanması ve değer kazanmasıyla birlikte bankalar önümüzdeki dönemde biraz daha dikkat çekecek. "ifadelerini kullandı.