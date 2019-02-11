Ekonomide şubat bereketi

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ard arda açıkladığı destek paketleri, finansal ve reel kesime yönelik yeni düzenlemeler, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarındaki gerileme, şubat ayında ekonomiye yansıdı. Vergiden krediye, teçhizattan yeni pazarlara kadar pek çok teşvik içeren paketlerle iş dünyası rahat bir nefes alıp çarklarını döndürmeyi sürdürdü.

Maaşlar arttı

Çalışanlara zamlı maaşları, ek ödemeleri bu ay yapılırken, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili atılan adımlar bankalara borcu olanları kısmen rahatlattı. Şubat ayında piyasaya daha fazla para girişinde, milyonlarca çalışanın maaşlarına yapılan zamlar etkili oldu. İlk müjde, ocak ayında yapılan zamla 13 milyona yakın emeklinin yüzünü güldürdü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 10.73 olarak yansıtılan zamlar, ocak ayından itibaren hesaplara geçti.

Milyonlar zamlı maaşlarını cebine koyarken, alışverişte başlatılan şubat indirimleri de piyasalara ivme kazandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ‘Türkiye Kazanacak’ sloganıyla ekimde başlattığı ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na ilave olarak bu indirimler de hem tüketicinin hem de piyasanın yüzünü güldürdü. Enflasyonla mücadele hareketine katılan firmalarla asgari yüzde 10 indirim kampanyası üzerinde mutabakata varılmıştı. Şubattaki kampanyada ise yüzde 70’lere varan indirimler uygulanıyor. Gıdadan tekstile, beyaz eşyadan mobilyaya, kozmetikten teknolojiye pek çok alana yayılan indirim kampanyaları sayesinde şirketler ve markalar, çok daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı buluyor.

Özel günler arasında en fazla alışverişin yapıldığı 14 Şubat haftasının da piyasayı hareketlendirmesi bekleniyor. Kuyumdan restorana, çiçekten hazır giyime, teknolojiden seyahate kadar hemen her alanda indirim ve kampanyalarla karşılanan Sevgililer Günü, esnafa can suyu olacak. Bu hafta, hediyelik eşya satışlarının 10 milyar liralık bir ciro oluşturması bekleniyor. Gül, satışlarının 10 kat arttığı 14 Şubat’ta, yaklaşık 20 milyon kırmızı gül hediye ediliyor. Takı, mücevher, kol saati, parfüm, hazır giyim, cep telefonu, tablet ve bilgisayar da başrollerde.

2.5 milyon esnaf için dev paket

2.5 milyon esnaf için markalaşmadan kira desteğine, vergi muafiyetinden kooperatif kurulmasına kadar 10 adımlık paket geliyor. 40 bin işletmeye 20 milyar liralık paketle birlikte kredi musluklarını açan hükümet, bir dizi reform hazırladı. Esnafa kredide sübvansiyon yüzde 20’den yüzde 100’e çıkarken, yararlananların sayısı 600 bine yaklaştı.

Küçük işletmeleri teşvik için girişim-risk sermayesi gibi yenilikçi finansman modelleri desteklenecek.