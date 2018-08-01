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Ekonomide sevindiren gelişme: İhracatta rekor!

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden yapılan açıklamada, Temmuz ayında ihracat 14.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:02
Ekonomide sevindiren gelişme: İhracatta rekor!

Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. 2018 yılı Temmuz ayı, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle tarafından Ankara’da açıklandı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Son 12 aylık ihracat 163 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırdı." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 yılında ihracatın 169 milyar dolar olmasını bekliyoruz" dedi.

TEMMUZ AYINDA REKOR KIRILDI

Verilere göre bu Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. 2018 yılı Temmuz ayı, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 7 ayında ihracat yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da yüzde 8,1 artışla 163,3 milyar dolara çıktı.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:02
  1. Ankara
  2. tim
  3. türkiye ihracat

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    ...birde bunun ithalat ayağı var,ondan niye bahsetmiyorsun.Bu 65 lira kazanan adamın 100 lira harcaması gibi,her ay 35 lira eşten dosttan akrabadan borç yapıyor olmak gibi bir şey....
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