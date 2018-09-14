Ekonomide kritik rakamlar açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre cari açık Temmuz'da 1.75 milyar dolar oldu.



Beklenti 1.80 milyar dolardı. Temmuz'da 12 aylık cari işlemler açığı 54.56 milyar dolar oldu. Net hata noksan 2.98 milyar dolar fazla verdi.



Bu arada Haziran verisi 2.97 milyar dolardan 3.04 milyar dolara revize edildi.