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Ekonomide kritik rakamlar açıklandı

Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

14 Eylül 2018 Cuma 10:07
Ekonomide kritik rakamlar açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre cari açık Temmuz'da 1.75 milyar dolar oldu. 

Beklenti 1.80 milyar dolardı. Temmuz'da 12 aylık cari işlemler açığı 54.56 milyar dolar oldu. Net hata noksan 2.98 milyar dolar fazla verdi. 

Bu arada Haziran verisi 2.97 milyar dolardan 3.04 milyar dolara revize edildi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:07
  1. cari açık
  2. Merkez Bankası

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