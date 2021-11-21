'Ekonomide belirsizlik var' diyen Binali Yıldırım: Bunun da çok büyük bedelleri oluyor!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Her şeyi yönetirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Ekonomide de belirsizlik var, tedarik zincirinde bozulma oldu, arz talep dengesi bozuldu, enflasyon bilmeyen ülkeler enflasyonla tanıştı. Bu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dünyanın nereye gideceğini şu anda hiç kimse hesap edemiyor. Bu belirsizlik her ülkeyi çok olumsuz etkiliyor ve bunun da çok büyük bedelleri oluyor." dedi.

Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Türkiye'nin Aksakalı Gençlerle Buluşuyor" programına katıldı.

Yıldırım, Kovid-19'la ilgili belirsizliğin devam ettiğini, Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların yeniden geldiğini ve protestoların olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Belirsizlik en kötü şeydir. Her şeyi yönetirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Ekonomide de belirsizlik var, tedarik zincirinde bozulma oldu, arz talep dengesi bozuldu, enflasyon bilmeyen ülkeler enflasyonla tanıştı. Bu Kovid-19 sonrası dünyanın nereye gideceğini şu anda hiç kimse hesap edemiyor. Bu belirsizlik her ülkeyi çok olumsuz etkiliyor ve bunun da çok büyük bedelleri oluyor. Bunun acılarını ve tahribatını aslında bu beladan tamamen insanlık kurtulduğunda daha iyi anlayacağız. Bu anlamda Türkiye iyi bir sınav veriyor ve iyi sınav veren ülkeler arasındayız. Şu anda 50 milyonun üzerinde aşılama yaptık ve hepsinden önemlisi vaktiyle yaptığımız Şehir Hastaneleri dolayısıyla yoğun bakım adına büyük sorunlar yaşamadık. Türkiye, Kovid-19 sürecini en iyi yöneten 5 ülkeden birisi."

Yıldırım, siyasi hayatında keşke yapmasaydım dediği bir şeyin olmadığını, keşke şunu da yapsaydım dediği şeyler olduğunu, planladıkları ve hayal ettikleri her işi hayata geçirdiklerini aktardı.

Belirsizliği yönetmenin imkansız olduğuna dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben size çok toz pembe şeyler söyleyebilirim, ben muhalefet partisi mensubu değilim. Benim sırtımda yük var. Onlar her şeyi söyleyebilir ama bizim böyle bir şansımız yok. Çünkü söylediğimiz her şey ya ileride hayal kırıklığı olarak yansıyacak ya da sizi mutlu edecek. Bu pandeminin verdiği belirsizlik devam ettiği müddetçe Türkiye'de dahil hiçbir ülke geleceğe yönelik sağlıklı plan yapamaz. Bizim önümüzdeki iki yıl hedefimiz insanımızın bu küresel dalgalanma, gerek döviz dalgalanması gerek tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklanan girdi maliyetlerinin, petrolün ve üretim maliyetlerinin artmasından kaynaklı zamların yükünü hafifletecek tedbirleri artıracağız. Kısa vadede bunu yapacağız. Bunu eldeki imkanları azami oranda kullanarak sağlayacağız. Bir yandan da insanımız ve ülkemiz için öncelikli projelerimiz yapmaya devam edeceğiz."