Ekonomide bayram havası

Ramazan Bayramı ekonomiye ivme katıyor. Bayram döneminde turizm, yeme-içme, ikramlık, hediyelik ve giyim pazarı büyüyor.

Müşteri yağıyor

İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da yer alan otellere müşteri yağıyor. Gelirlerine gelir ekleyen otelciler, “Tatilci akını devam ediyor. Anlaşılan o ki Ramazan Bayramı çok verimli geçecek” ifadelerini kullanıyor. Oteller gibi kültür ve doğa turları da revaçta. Zira fiyatlar uygun. Gelinen aşamada Kapadokya, Trakya ve Gökçeada turları için bin ila bin 700 lira bedel biçiliyor. Mobilitenin artacağı Ramazan Bayramı döneminde yeme-içme mekânları da hınca hınç dolacak gibi görünüyor. Diğer yandan bayram arifesinde tatlı satışlarında belirgin bir artış var. Ürün fiyatları cepleri yakmıyor. Çünkü art arda kampanyalar uygulanıyor, peş peşe indirimlere gidiliyor. Nitekim ünlü tatlıcılarda şöbiyetin kilosu 270 liradan, baklavanın 220 liradan, kadayıfın 200 liradan satışa sunuluyor.

İlgi odağı konumunda

Çikolata ve şekerleme ürünleri ilgi odağı konumunda. Marketlerde kilosu 90-100 lira olan çikolataya, 60-70 lira olan lokuma, 30-40 lira olan bayram şekerine rağbet var. Ramazan Bayramı, gerek erkek gerek kadın gerek çocuk giyim ürünlerini müşterileriyle buluşturan perakende firmalarını ihya ediyor. İndirim yarışına giren bu firmaların mağazalarına yönelim devam ediyor. Tüccarlarca bayramın ekonomiye 30 milyar lira katkıda bulunacağına işaret ediliyor. Firmaların kârlarına kâr katacaklarına dikkat çekiliyor. Tüketicilere de “Merdiven altı ürün satanları değil de bildiğiniz ve güvendiğiniz esnafı tercih edin” uyarısında bulunuluyor.