  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ekonomide bayram havası
Ekonomi

Ekonomide bayram havası

Ramazan Bayramı döneminde seyahat, konaklama, yeme-içme, ikramlık ve hediyelik harcamaları artıyor. Bu dönemde yapılan harcamaların 30 milyar liraya varacağı öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:02:00 -
Ekonomide bayram havası

Ramazan Bayramı ekonomiye ivme katıyor. Bayram döneminde turizm, yeme-içme, ikramlık, hediyelik ve giyim pazarı büyüyor.

Müşteri yağıyor

İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da yer alan otellere müşteri yağıyor. Gelirlerine gelir ekleyen otelciler, “Tatilci akını devam ediyor. Anlaşılan o ki Ramazan Bayramı çok verimli geçecek” ifadelerini kullanıyor. Oteller gibi kültür ve doğa turları da revaçta. Zira fiyatlar uygun. Gelinen aşamada Kapadokya, Trakya ve Gökçeada turları için bin ila bin 700 lira bedel biçiliyor. Mobilitenin artacağı Ramazan Bayramı döneminde yeme-içme mekânları da hınca hınç dolacak gibi görünüyor. Diğer yandan bayram arifesinde tatlı satışlarında belirgin bir artış var. Ürün fiyatları cepleri yakmıyor. Çünkü art arda kampanyalar uygulanıyor, peş peşe indirimlere gidiliyor. Nitekim ünlü tatlıcılarda şöbiyetin kilosu 270 liradan, baklavanın 220 liradan, kadayıfın 200 liradan satışa sunuluyor.

 İlgi odağı konumunda

Çikolata ve şekerleme ürünleri ilgi odağı konumunda. Marketlerde kilosu 90-100 lira olan çikolataya, 60-70 lira olan lokuma, 30-40 lira olan bayram şekerine rağbet var. Ramazan Bayramı, gerek erkek gerek kadın gerek çocuk giyim ürünlerini müşterileriyle buluşturan perakende firmalarını ihya ediyor. İndirim yarışına giren bu firmaların mağazalarına yönelim devam ediyor. Tüccarlarca bayramın ekonomiye 30 milyar lira katkıda bulunacağına işaret ediliyor. Firmaların kârlarına kâr katacaklarına dikkat çekiliyor. Tüketicilere de “Merdiven altı ürün satanları değil de bildiğiniz ve güvendiğiniz esnafı tercih edin” uyarısında bulunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay