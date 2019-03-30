0553 313 94 23

Ekonomide bahar atağı! Oynaklığa son verecek adımlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, seçimden sonraki süreçte çok hızlı bir normalleşme yaşanacağını açıklamasının ardından, iç piyasada sular durulurken, direnci artıracak güçlü adımlar nisanın ilk haftasında atılacak.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:20
Ekonomide bahar atağı! Oynaklığa son verecek adımlar

 Ekonomi Servisi 

İç piyasada spekülasyon odaklı bilgi kirliliğine dayalı kur hareketleri ile Türkiye ekonomisine saldıranlara karşı atağa geçen ekonomi yönetimi nisan ayının ilk haftasında oynaklıklara son verecek düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Esas konu yeni ekonomi program bu değişimi ortaya koyacak, dengelenme, disiplin ve değişim dediğimiz. Bir dengelenme sürecini başlattık, çok disiplinli şekilde bunu uyguluyoruz ve bu sürecin sonunda 3 yıllık süreçte bir değişimi Türkiye ortaya koyacak. Seçimden sonra dediğimiz konu özellikle büyümeden enflasyona kadar, finansmandan, bankacılığa kadar tüm bu alanların tamamında alt kırımların tamamını birer birer bunların bir kısmı yönetmelik olacak, bir kısmı düzenleme olacak, bir kısmı kararname olacak, bir kısmı yasal düzenleme diyeceğimiz, uygulama noktasında diyeceğimiz birçok alt kalemlerde bir lansman niteliğinde zannediyorum, 8 Nisan haftasına yetiştirebilirsek genel bir çerçeveyi aslında o hafta açıklamayı düşünüyoruz’’ dedi.

Detaylar açıklanacak

Ekonomik büyüme de dikkat çeken Bakan Albayrak, “Bizim özellikle çok güçlü atacağımız adımlarla neleri ortaya koyacağımızın alt kırılımları var” diye konuştu.

Neler öne çıkacak?

-Finansal mimari, finansal güvenlik, finansal ekonominin desteklenmesi ekseninde adımlar atılacak.

-Bankacılık sektöründe eşgüdüm güçlendirilecek.

-Emlak Katılım Bankası’nın yatırım bankası olarak öne çıkarılması sağlanacak.

-Küresel finansmana daha güçlü erişim ve çeşitlendirme noktasında adımlar atılacak.

-Bölgesel ve küresel rekabete dayanıklı yapının daha da güçlendirilmesine önem verilecek.

-Borç yapılandırması, konkordato süreçleri, sınıflandırma süreçleri konularında flu olan alanlar netleştirilecek.  

-Enflasyonla mücadele konusunda kararlılık devam edecek, hal yasası Meclis’e sevk edilecek.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:20
  1. İç piyasa
  2. Türkiye ekonomisi
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. Bakan Albayrak
  5. Enflasyonla mücadele
  6. Emlak Katılım Bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtülülere hakaret eden densiz: 3 eşim de başörtülü
    1. Başörtülülere hakaret eden densiz: 3..
    2. Samsun’da otomobil dereye uçtu: 3..
    3. Suriye’de Türk askerlerini taşıyan..
    4. Şehitler için fidan diktiler
    5. İş fikri yarışmasına Düzce..
    6. İstanbul'da dehşet! Arkasından gelip..
    7. Malazgirt’te kütüphane haftası..
    8. Canikli dolar operasyonunu kimin..
    9. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı..
    10. Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı
    11. Kayseri'de zincirleme trafik kazası:..
    12. Kastamonu’da yaşlı, bakıma muhtaç ve..
    13. LİMAK Enerji Engelsiz Müzik Korosu,..
    14. Beykoz adayı Aydın ile Senegalli..
    15. 8 aydır atılan yalanlara bakıp,..
    16. Turkcell-Huawei projesi Londra’dan..
    17. 2020 yılında uzman fizyoterapistler..
    18. Kızılay, Tosya’da öğrencilere diş..
    19. Dezavantajlı çocuklar, devlet..
    20. "Medya okuryazarlığı eğitimi..
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'