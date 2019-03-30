Ekonomide bahar atağı! Oynaklığa son verecek adımlar

Ekonomi Servisi

İç piyasada spekülasyon odaklı bilgi kirliliğine dayalı kur hareketleri ile Türkiye ekonomisine saldıranlara karşı atağa geçen ekonomi yönetimi nisan ayının ilk haftasında oynaklıklara son verecek düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Esas konu yeni ekonomi program bu değişimi ortaya koyacak, dengelenme, disiplin ve değişim dediğimiz. Bir dengelenme sürecini başlattık, çok disiplinli şekilde bunu uyguluyoruz ve bu sürecin sonunda 3 yıllık süreçte bir değişimi Türkiye ortaya koyacak. Seçimden sonra dediğimiz konu özellikle büyümeden enflasyona kadar, finansmandan, bankacılığa kadar tüm bu alanların tamamında alt kırımların tamamını birer birer bunların bir kısmı yönetmelik olacak, bir kısmı düzenleme olacak, bir kısmı kararname olacak, bir kısmı yasal düzenleme diyeceğimiz, uygulama noktasında diyeceğimiz birçok alt kalemlerde bir lansman niteliğinde zannediyorum, 8 Nisan haftasına yetiştirebilirsek genel bir çerçeveyi aslında o hafta açıklamayı düşünüyoruz’’ dedi.

Detaylar açıklanacak

Ekonomik büyüme de dikkat çeken Bakan Albayrak, “Bizim özellikle çok güçlü atacağımız adımlarla neleri ortaya koyacağımızın alt kırılımları var” diye konuştu.

Neler öne çıkacak?

-Finansal mimari, finansal güvenlik, finansal ekonominin desteklenmesi ekseninde adımlar atılacak.

-Bankacılık sektöründe eşgüdüm güçlendirilecek.

-Emlak Katılım Bankası’nın yatırım bankası olarak öne çıkarılması sağlanacak.

-Küresel finansmana daha güçlü erişim ve çeşitlendirme noktasında adımlar atılacak.

-Bölgesel ve küresel rekabete dayanıklı yapının daha da güçlendirilmesine önem verilecek.

-Borç yapılandırması, konkordato süreçleri, sınıflandırma süreçleri konularında flu olan alanlar netleştirilecek.

-Enflasyonla mücadele konusunda kararlılık devam edecek, hal yasası Meclis’e sevk edilecek.