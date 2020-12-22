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Ekonomi Ekonomi yönetiminden stratejik hamle
Ekonomi

Ekonomi yönetiminden stratejik hamle

Kuyum ve mobilya harcamalarında kredi kartına taksit sayısının, taşıt alımlarında ise kredi vade sınırının düşürülmesi takdir topladı. Ekonomistler, hükümet tarafından enflasyonu ve cari açığı azaltacak stratejik bir adım daha atıldığını ifade ettiler.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:50:00 -
Ekonomi yönetiminden stratejik hamle

Buğra Kardan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) finansal istikrarı sağlamak için aldığı önlemler olumlu karşılık buluyor. Kurumun kredi kartına taksit sayısını kuyum (8 aydan 6 aya), elektronik ürün (6 aydan 4 aya), mobilya ve elektrikli eşyada (18 aydan 12 aya) indirmesinin tüketici fiyatlarını dengeye oturtacağı öngörülüyor.

Cari açık azalacak

Taşıt kredilerinde vade üst sınırının (300 bin lirayı aşması halinde 48 aydan 36 aya), (750 bin lirayı geçmesi halinde 48 aydan 24 aya) aşağı çekilmesinin ise cari açığı frenleyeceği düşünülüyor. Ekonomistler ise hükümetin önemli bir karara imza attığını belirtiyorlar. Kararın makro verileri iyileştireceğini dile getiriyorlar. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada “BDDK tarafından belli başlı ürünlerde kredi kartı ve kredi vadelerinin yeniden belirlenmesi talebi sınırlayacaktır. Sınırlama enflasyonun ve cari açığın bir miktar geriye gelmesine imkân tanıyacaktır” şeklinde konuştu. Aslanoğlu, “BDDK’nın düzenlemesinin enflasyona majör bir etkisi olmayacaktır. Çünkü taksit sayıları az değil” diye konuştu.

Kritik ikaz

Aslanoğlu, cari açığı azaltmak için ise planlama yapılması yerli üretimi ve ihracatı daha da arttıracak hamleler yapılması gerektiğini vurguladı. Aslanoğlu, “Sürdürülebilir büyüme için enflasyon ve cari açık gibi kronik sorunları çözmeye odaklanılmalı. Bu noktada sabırlı olunmalı ve hızlı değil, yavaş büyüme tercih edilmeli” dedi.

Gelir desteği sağlanmalı

Pandemi döneminde reel sektöre güç katacak çalışmalar yürütülmesini de savunan Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Hangi sektörler sıkıntı çekiyorsa onların sabit maliyetine devlet ortak olabilir. Bu sabit maliyetlere ortak olmak veya bu sabit maliyetleri ortadan kaldırmak yoluna gidilebilir. Kamu tarafından belli başlı sektörlere hedefli bir şekilde bir gelir desteği sağlanabilir. Önümüzdeki 5-6 ay için bizi zorlu bir süreç bekliyor, bu süreç için hızlı bir planlama yapılabilir.”


Yeni Akit Gazetesi
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