Ekonomi yönetiminde kritik viraj! TCMB Başkanı Karahan 12 Şubat’ta 2026’nın ilk enflasyon rotasını çizecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların nefesini tutarak beklediği "Enflasyon Raporu 2026-I" için geri sayımı başlattı. 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi'nde kürsüye çıkacak olan Başkan Fatih Karahan, yılın ilk çeyreğine dair enflasyon tahminlerini ve para politikası yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Toplantı, sadece ekonomi çevreleri için değil, asgari ücretten kiralara kadar geniş bir kesimi etkileyecek olan fiyat istikrarı hedefleri açısından hayati önem taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Enflasyon Raporu 2026-I"ın tanıtımı amacıyla 12 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Toplantı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde fiziksel olarak gerçekleştirilecek. Başkan Karahan, saat 10.30'da raporun tanıtım sunumunu yapacak ve 11.00–11.30 saatleri arasında katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

 

TCMB Başkanı Karahan'ın mesajları ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Basın mensupları ve ekonomistlerin toplantıya katılmak için kayıt işlemlerini 11 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Kayıt Sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

 

