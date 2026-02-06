Ekonomi yönetiminde kritik viraj! TCMB Başkanı Karahan 12 Şubat’ta 2026’nın ilk enflasyon rotasını çizecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların nefesini tutarak beklediği "Enflasyon Raporu 2026-I" için geri sayımı başlattı. 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi'nde kürsüye çıkacak olan Başkan Fatih Karahan, yılın ilk çeyreğine dair enflasyon tahminlerini ve para politikası yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Toplantı, sadece ekonomi çevreleri için değil, asgari ücretten kiralara kadar geniş bir kesimi etkileyecek olan fiyat istikrarı hedefleri açısından hayati önem taşıyor.