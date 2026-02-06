Dev banka tahminini duyurdu: İşte gümüşün yeni fiyat hedefi!
121 doları görerek rekor kıran gümüşte sert düşüşten sonra yatay seyir devam ederken JPMorgan'dan kritik analiz geldi: Kısa vadede taban oluşuyor, 2026 hedefi ise 90 dolar.
Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş ons başına 121,7 dolarlık rekorun ardından sert düşüş yaşamaya devam ediyor. 65 doların altına inerek son 1,5 ayın en düşük seviyesine inen gümüşte kayıp yüzde 35'i aştı. Sert düşen gümüşün yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu olurken ABD'li yatırm bankası JPMorgan'dan dikkat çeken değerlendirme geldi. Morgan, 75-80 dolar bandına dikkat çekti.
ARALIK 2025 FİYATLARINA GERİ DÖNDÜ Geçtiğimiz yıla en çok kazandıran yatırım olarak damgasını vuran ve Ocak ayı içinde ralliye devam eden gümüş, tarihi 121,7 dolarlık rekorun ardından sert düşüşe geçti. Bugün yüzde 10 kayıp yaşayan gümüş 65 doların altına sarktı.
Son 1,5 ayın en düşük seviyesini gören ve Aralık 2025 fiyatlarına geri dönen gümüşün yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu. ABD'li yatırım bankası JPMorgan'dan beyaz metal için kritik değerlendirme geldi.
HIZLA 70 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI 65 doların altına sarkan gümüş, yeni günde toparlanma aşamasına geçti. Gümüş, hızla 70 doların üzerine çıktı ve 73 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor.
DAHA GÜÇLÜ BİR TABAN OLUŞABİLİR JPMorgan, gümüşün yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde daha sert düzeltmelere yol açtığını vurgulayarak beklentisini açıkladı. JPMorgan gümüş için kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir taban oluşabileceğini, 2026'da ise 90 dolara doğru toparlanma görülebileceğini belirtti./ kaynak: haber7
